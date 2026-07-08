El mundo del deporte se viste de luto tras conocerse la noticia de la muerte del reconocido deportista Willner Rivas, quien era considerado una de las figuras más importantes en la selección masculina de voleibol de Venezuela.

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¿Quién era el deportista, Willner Rivas, que falleció tras los terremotos en Venezuela?

Willner Rivas nació el 2 de abril de 1996 en La Guaira y pasó la mayor parte de su carrera como jugador de la selección nacional masculina de voleibol de Venezuela en la posición de receptor, también fue integrante del club Distrito Capital en sus inicios.

Durante su tiempo en la selección nacional, participó en diferentes torneos internacionales como los Mundiales sub-21 y sub-23 en el año 2013.

Por su alto rendimiento fue escalando a las ligas mayores. En 2015 representó a su país de origen en la liga Mundial, en la Copa del Mundo, y fue parte de la delegación de la Vinotinto en los Juegos Olímpicos de Tokio. Años después Willner Rivas se convirtió en el capitán del equipo.

El voleibolista también fue convocado por equipos internacionales de alto nivel como el Lusame de Suiza y equipos en Argentina, Italia, Turquía, Catar, y Francia.

Tan solo días antes de su fallecimiento, el club CV Guaguas de España, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, había anunciado que había sido convocado para ser integrante del club de voleibol.

El voleibolista era reconocido en Venezuela y diferentes selecciones de Europa (Foto por Freepik).

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¿Cómo falleció el reconocido deportista Willner Rivas tras los terremotos en Venezuela?

Willner Rivas se encontraba en Playa Grande en el estado de la Guaira cuando ocurrieron los movimientos sísmicos que afectaron al país el pasado 24 de junio. Willner Rivas y su familia se encontraban desaparecidos desde esa fecha.

El 5 de julio se confirmó el fallecimiento del deportista, de 31 años. Junto a él fueron encontrados integrantes de su familia: su esposa, Mariangel Pérez, y su hijo Theo que quedaron atrapados bajo los escombros tras el colapso del edificio “Los Monjes” ubicado en Catia La Mar.

Willner Rivas se encontraba en Playa Grande en el estado de la Guaira cuando ocurrieron los terremotos (Foto por Freepik).

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¿Qué dijeron las selecciones frente al fallecimiento de Willner Rivas?

La Federación Venezolana de Voleibol lamentó los hechos y expresó su solidaridad con las víctimas y las familias afectadas por el desastre natural. De igual forma el Cisterna Volley, la Federación Francesa de Voleibol y el CV Guayas expresaron sus condolencias.