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Luto en ‘BLN’: confirman el fallecimiento de uno de sus participantes

Falleció Erick Sánchez, recordado por su participación en ‘BLN’. Autoridades investigan lo ocurrido en Ecuador.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
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Foto: Freepik

El mundo del entretenimiento ecuatoriano recibió una triste noticia tras confirmarse la muerte de Erick Javier Sánchez Suárez, participante del programa de competencias BLN.

El joven fue reportado sin vida durante la madrugada de este domingo en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí. La información generó reacciones entre seguidores del reality, amigos y compañeros, quienes han expresado mensajes de apoyo para su familia y su pareja.

¿Cómo falleció Erick Sánchez?

De acuerdo con los primeros reportes, Erick fue alcanzado por las balas mientras se encontraba en la parroquia Ayacucho, en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí. Las autoridades acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y recopilar información sobre lo sucedido.

Después del incidente, Erick Sánchez fue trasladado al Hospital de Especialidades de Portoviejo. Sin embargo, el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales.

Hasta el momento, no se han entregado detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del caso. La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para establecer qué ocurrió durante la madrugada.

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Foto: Freepik

¿Qué dijo Josselin Jiménez tras el fallecimiento de su pareja?

Como parte del procedimiento, el cuerpo del exparticipante de BLN fue llevado al Centro Forense de Portoviejo, donde se realizarán los exámenes legales correspondientes.

Horas antes de conocerse la noticia, Erick Sánchez había compartido contenido en sus redes sociales. Una de sus últimas publicaciones lo mostraba sobre una motocicleta.

Su pareja, Josselin Jiménez, también participante de BLN, publicó en Instagram parte de la última conversación que sostuvo con él. En esos mensajes, ambos hablaban de sus planes y de lo que él hacía en un evento al que había asistido.

Tras confirmarse su muerte, Josselin dedicó un mensaje de despedida y recibió numerosas muestras de apoyo por parte de seguidores y personas cercanas al programa.

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Foto: Freepik

Erick Sánchez era conocido por su paso por BLN y por su presencia en redes sociales. Su fallecimiento ha causado tristeza entre quienes lo seguían y compartieron con él, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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