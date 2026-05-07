El mundo no solo está festejando la fiesta del futbol en el marco del Mundial 2026, sino que también hay una población de nuestro país vecino: Venezuela, que no está pasando por su mejor momento tras los terremotos que cambiaron la vida de millones de decenas de familias.

James Rodríguez extendió la invitación para que quienes puedan se solidaricen con Venezuela/ AFP: JOAQUIN SARMIENTO

Ante la tragedia, reconocidas figuras públicas colombianas se han sumado a la causa, desde prestar sus redes sociales para darles voz a quienes necesitan encontrar a sus seres queridos y para difundir información relevante del proceso de donación y puntos de acopio.

Artículos relacionados Yina Calderón ¿El embarazo que predijo Yina? Reconocida pareja de influencers habría confirmado bebé en camino

James Rodríguez envía emotivo mensaje a los venezolanos y confirma ayudas para ellos

Quien también se sumó a esta causa fue precisamente el '10' de la Selección Colombia, James Rodríguez, quien demostró ser un crack dentro y fuera de la cancha. No solo envió un fraternal mensaje a nuestros hermanos venezolanos, sino que también confirmó que ya hizo su aporte para apoyar el difícil momento que están viviendo muchos.

"Mucha fuerza, ánimo, creo que son cosas que nadie quiere que pasen; lástimosamente, pasó. Mucha fuerza, mucho ánimo y nada, que de esto salen... la gente que pueda ayudar con lo que se pueda, hágalo. Yo también ya hice mi ayuda, no voy a decir cómo, pero invito a la gente también para que lo hagan y pongan su granito de arena..." Expresó el mediocampista.

¿Cuál fue el mensaje que le dejó James Rodríguez a sus fanáticos en todo el mundo?

Las palabras de James no quedaron ahí y continuó expresando su solidaridad con los venezolanos y extendiendo la invitación para que quienes lo siguen y ven desde diferentes rincones del mundo también hagan parte de la red de apoyo de quienes lo necesitan.

Cerró diciendo que la empatía es fundamental para que todo el mundo fluya, ya que, como en el fútbol, la vida también nos invita en esta oportunidad a hacer equipo y unir fuerzas.

James Rodríguez envía emotivo mensaje a los venezolanos y confirma ayudas para ellos/ AFP: RAUL ARBOLEDA