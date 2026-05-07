Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

James Rodríguez envía emotivo mensaje a los venezolanos y confirma ayudas para ellos

James Rodríguez conmovió en redes sociales al pronunciarse sobre la tragedia de Venezuela y confirmar su apoyo.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
James Rodríguez demostró que es un crack dentro y fuera de la cancha
James Rodríguez demostró que es un crack dentro y fuera de la cancha/ AFP: Chandan Khanna

El mundo no solo está festejando la fiesta del futbol en el marco del Mundial 2026, sino que también hay una población de nuestro país vecino: Venezuela, que no está pasando por su mejor momento tras los terremotos que cambiaron la vida de millones de decenas de familias.

James Rodríguez extendió la invitación para que quienes puedan se solidaricen con Venezuela
James Rodríguez extendió la invitación para que quienes puedan se solidaricen con Venezuela/ AFP: JOAQUIN SARMIENTO

Ante la tragedia, reconocidas figuras públicas colombianas se han sumado a la causa, desde prestar sus redes sociales para darles voz a quienes necesitan encontrar a sus seres queridos y para difundir información relevante del proceso de donación y puntos de acopio.

Artículos relacionados

James Rodríguez envía emotivo mensaje a los venezolanos y confirma ayudas para ellos

Quien también se sumó a esta causa fue precisamente el '10' de la Selección Colombia, James Rodríguez, quien demostró ser un crack dentro y fuera de la cancha. No solo envió un fraternal mensaje a nuestros hermanos venezolanos, sino que también confirmó que ya hizo su aporte para apoyar el difícil momento que están viviendo muchos.

"Mucha fuerza, ánimo, creo que son cosas que nadie quiere que pasen; lástimosamente, pasó. Mucha fuerza, mucho ánimo y nada, que de esto salen... la gente que pueda ayudar con lo que se pueda, hágalo. Yo también ya hice mi ayuda, no voy a decir cómo, pero invito a la gente también para que lo hagan y pongan su granito de arena..." Expresó el mediocampista.

¿Cuál fue el mensaje que le dejó James Rodríguez a sus fanáticos en todo el mundo?

Las palabras de James no quedaron ahí y continuó expresando su solidaridad con los venezolanos y extendiendo la invitación para que quienes lo siguen y ven desde diferentes rincones del mundo también hagan parte de la red de apoyo de quienes lo necesitan.

Cerró diciendo que la empatía es fundamental para que todo el mundo fluya, ya que, como en el fútbol, la vida también nos invita en esta oportunidad a hacer equipo y unir fuerzas.

James Rodríguez envía emotivo mensaje a los venezolanos y confirma ayudas para ellos
James Rodríguez envía emotivo mensaje a los venezolanos y confirma ayudas para ellos/ AFP: RAUL ARBOLEDA

Artículos relacionados

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Vidente predice partido contra Suiza. Mundial de fútbol

Vidente que acertó en pasados triunfos de Colombia predijo el marcador final de la Selección Vs Suiza: ¿cómo quedará?

El tarotista que acertó la clasificación de Colombia contra Ghana, reveló cuál será el marcador final de la tricolor contra Suiza.

La IA reveló la alineación de Colombia para enfrentar a Suiza Mundial de fútbol

¿James Rodríguez titular? La IA reveló la alineación de Colombia para enfrentar a Suiza

La inteligencia artificial analizó el momento de Colombia y propuso el once ideal para enfrentarse en los octavos de final.

¿Qué hicieron los hinchas mexicanos para sabotear a jugadores de Inglaterra? Talento internacional

Mexicanos vuelven a ser centro de críticas tras sabotear a jugadores de Inglaterra en el hotel

Mexicanos repitieron el saboteo que tuvieron contra Ecuador y las autoridades tuvieron que intervenir.

Lo más superlike

La abogada Wendy Herrera se pronunció mediante sus redes sociales para dar un parte de lo que está sucediendo Epa Colombia

Abogada de Epa Colombia preocupa al confirmar que no le permitieron verla: esto es lo que se sabe

Abogada de Epa Colombia expresó que, aunque esperó horas, "no me permitieron el ingreso, vulnerando el debido proceso", expresó.

Reconocido músico puso fin a un familiar en Venezuela Viral

Reconocido músico venezolano confirmó el desenlace de la búsqueda de su prima de 6 años

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?