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¿Qué pasará con James Rodríguez y Jhon Córdoba? Néstor Lorenzo habla del futuro de Colombia

El técnico explicó cuál es la situación de ambos jugadores tras el triunfo de Colombia sobre Ghana.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
¿Qué pasará con James Rodríguez y Jhon Córdoba?
Néstor Lorenzo habla del futuro de Colombia. Fotos AFP

La Selección Colombia avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 luego de vencer 1-0 a Ghana, resultado que le permitió asegurar su lugar entre los 16 mejores del torneo.

Sin embargo, la celebración estuvo acompañada por la preocupación que generó la salida de James Rodríguez y Jhon Córdoba durante el compromiso.

Al finalizar el encuentro, el técnico Néstor Lorenzo habló sobre el estado de los dos futbolistas y entregó un primer reporte de cara al próximo partido.

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¿Qué pasará con James Rodríguez y Jhon Córdoba después del partido ante Ghana?

Una vez terminó el encuentro, Néstor Lorenzo explicó por qué ambos jugadores fueron sustituidos. En el caso de James Rodríguez, el entrenador aclaró que el cambio no estuvo relacionado con una lesión.

El técnico señaló que la salida del capitán respondió a una decisión táctica. Además, comentó que el partido exigió un gran esfuerzo físico y que el cuerpo técnico decidió administrar las cargas pensando en los octavos de final.

Lorenzo también reveló que varios jugadores del plantel presentaron síntomas gripales durante los últimos días.

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AFP: RAUL ARBOLEDA

A pesar de esa situación, aseguró que James se encuentra en buenas condiciones y que no tiene problemas físicos que le impidan continuar en el torneo.

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¿Jhon Córdoba seguirá jugando en el Mundial?

La situación de Jhon Córdoba es distinta. El delantero sintió una molestia muscular en los primeros minutos del compromiso frente a Ghana y tuvo que abandonar el campo antes de completar el primer tiempo.

El entrenador explicó que el jugador manifestó un fuerte pinchazo y que será necesario esperar el resultado de los exámenes médicos para conocer con exactitud la gravedad de la lesión. Por ahora, es el único integrante del plantel que requiere una evaluación más detallada.

Ella es Anabel García, la bella esposa de Jhon Córdoba de la Selección Colombia
AFP: Luis Acosta

Todo parece indicar que el atacante habría sufrido un desgarro en el aductor izquierdo. De confirmarse ese diagnóstico, el tiempo de recuperación sería de aproximadamente cuatro semanas, lo que reduciría al mínimo las posibilidades de volver a jugar durante esta Copa del Mundo.

Si finalmente Córdoba no puede continuar en competencia, Colombia deberá afrontar la siguiente fase con menos opciones en la posición de delantero centro.

Ante ese escenario, Néstor Lorenzo tendría que recurrir a otros futbolistas para cubrir esa posición. Luis Suárez y Juan Camilo "Cucho" Hernández aparecen como las principales alternativas para integrar el ataque en el partido de octavos de final.

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