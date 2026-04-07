Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

James Rodríguez generó preocupación tras confesión sobre su estado de salud

James Rodríguez dio a conocer que, pese a su situación de salud, decidió jugar en contra de Ghana, en un encuentro que los clasifico a los octavos de final.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
James Rodríguez en la Copa Mundial 2026.
James Rodríguez revela situación de salud y preocupa a los aficionados. Foto | Mike Nowak.

En medio de la emoción que continúa apoderándose de la hinchada tras el reciente triunfo de la Selección Colombia, en las últimas horas, James Rodríguez generó preocupación en redes sociales luego de que durante una entrevista diera a conocer un detalle sobre su salud que, como era de esperarse, no pasó desapercibido.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a James Rodriguez y por qué generó preocupación en redes sociales?

Todo se dio luego de que concluyera el compromiso entre 'La Tricolor' y Ghana, puntualmente cuando los jugadores colombianos dieron algunas declaraciones de lo que fue este encuentro que lo catapultó directo a octavos de final, pues Rodríguez dio a conocer que, desde hace pocos días y un virus que no solo lo afectó a él, sino también a sus compañeros de equipo.

Artículos relacionados

"Hay un virus ahí adentro y hay muchos que estamos así, yo estuve así y bueno lo más importante es que el día de hoy salió bien y nos vamos al hotel pensando en lo que es el día martes", señaló el futbolista.

Artículos relacionados

Y aunque el cucuteño no reveló mayores detalles de la situación de salud que se viene presentado al interior del equipo, sí mencionó que, pese a las dificultades, él dio lo mejor de sí mismo y lo dejó todo en la cancha, tal y como lo ha hecho a lo largo de estos años.

La confesión de James Rodríguez tras la victoria de Colombia sorprendió a los hinchas
Colombia se prepara para jugar su próximo partido contra Suiza en octavos de final (Foto Michael Reaves / AFP)

¿James Rodriguez atraviesa un momento difícil en su salud?

Lo anterior, una vez más demuestra el inmenso compromiso no solo de parte de James hacia la Selección, también el de todo un equipo que sigue esforzándose por entregarlo todo y hacer feliz a millones de aficionados que siguen soñando en grande con la ilusión de llegar a la final de la Copa del Mundo.

Mientras tanto, y luego de su absoluta victoria en contra de Ghana, el equipo dirigido por Nestor Lorenzo ya tiene claro cuál será su próximo rival, pues ahora el reto será enfrentar a Suiza en un compromiso que será decisivo, pues de lograr quedarse con la victoria, logrará imponerse como una de las mejores ocho selecciones del campeonato.

James Rodríguez lanzó preocupante confesión tras la victoria de Colombia
James Rodríguez rompió el silencio y destapó problema de salud que enfrenta la Selección Colombia (Foto Omar Vega / AFP)

Cabe señalar que, el encuentro entre Colombia VS Suiza, se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio a las 3:00 p.m. hora Colombia y tendrá lugar en el BC Place de Vancouver, Canadá.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Luis Díaz durante partido en el Mundial. Copa Mundial

Luis Díaz vivió incómodo momento en plena entrevista: así quedó registrado

Luis Díaz no pudo ocultar su incomodidad al ser interrogado por una periodista, tras de ser catalogado como el mejor jugador del partido Colombia VS Ghana.

Mbappé tuvo polémico gesto con futbolista paraguayo en pleno partido: ¡VIDEO! Mundial de fútbol

Mbappé tuvo polémico gesto con futbolista paraguayo en pleno partido: ¡VIDEO!

En redes circula el controversial gesto de Mbappé con un futbolista paraguayo y su actitud ha sido cuestionable.

Nana Kwaku Bonsam sorprendió con su apoyo a Colombia: ¿lanzó predicción por el partido con Suiza? Viral

Nana Kwaku Bonsam sorprendió con su apoyo a Colombia: ¿lanzó predicción por el partido con Suiza?

Luego del partido de Colombia y Ghana, Nana Kwaku Bonsam sorprendió al apoyar a la tricolor y el video es tendencia en redes.

Lo más superlike

Luto en redes: falleció el bebé de reconocida influenciadora, lo confirmó con doloroso video Talento internacional

Luto en redes: falleció el bebé de reconocida influenciadora, lo confirmó con doloroso video

La reconocida creadora de contenido confirmó el fallecimiento de su bebé con dolorosas palabras.

Feid Feid

Feid sorprendió con un radical cambio de look: se rapó la cabeza y le dicen que quedó "guapo"

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium