James Rodríguez generó preocupación tras confesión sobre su estado de salud

En medio de la emoción que continúa apoderándose de la hinchada tras el reciente triunfo de la Selección Colombia, en las últimas horas, James Rodríguez generó preocupación en redes sociales luego de que durante una entrevista diera a conocer un detalle sobre su salud que, como era de esperarse, no pasó desapercibido.

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¿Qué le pasó a James Rodriguez y por qué generó preocupación en redes sociales?

Todo se dio luego de que concluyera el compromiso entre 'La Tricolor' y Ghana, puntualmente cuando los jugadores colombianos dieron algunas declaraciones de lo que fue este encuentro que lo catapultó directo a octavos de final, pues Rodríguez dio a conocer que, desde hace pocos días y un virus que no solo lo afectó a él, sino también a sus compañeros de equipo.

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"Hay un virus ahí adentro y hay muchos que estamos así, yo estuve así y bueno lo más importante es que el día de hoy salió bien y nos vamos al hotel pensando en lo que es el día martes", señaló el futbolista.

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Y aunque el cucuteño no reveló mayores detalles de la situación de salud que se viene presentado al interior del equipo, sí mencionó que, pese a las dificultades, él dio lo mejor de sí mismo y lo dejó todo en la cancha, tal y como lo ha hecho a lo largo de estos años.

Colombia se prepara para jugar su próximo partido contra Suiza en octavos de final (Foto Michael Reaves / AFP)

¿James Rodriguez atraviesa un momento difícil en su salud?

Lo anterior, una vez más demuestra el inmenso compromiso no solo de parte de James hacia la Selección, también el de todo un equipo que sigue esforzándose por entregarlo todo y hacer feliz a millones de aficionados que siguen soñando en grande con la ilusión de llegar a la final de la Copa del Mundo.

Mientras tanto, y luego de su absoluta victoria en contra de Ghana, el equipo dirigido por Nestor Lorenzo ya tiene claro cuál será su próximo rival, pues ahora el reto será enfrentar a Suiza en un compromiso que será decisivo, pues de lograr quedarse con la victoria, logrará imponerse como una de las mejores ocho selecciones del campeonato.

James Rodríguez rompió el silencio y destapó problema de salud que enfrenta la Selección Colombia (Foto Omar Vega / AFP)

Cabe señalar que, el encuentro entre Colombia VS Suiza, se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio a las 3:00 p.m. hora Colombia y tendrá lugar en el BC Place de Vancouver, Canadá.