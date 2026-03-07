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Yaya Muñoz reveló la millonada que se gastó tras asistir al Mundial 2026: ¿cuánto fue?

Yaya Muñoz impactó en redes sociales al revelar los precios de las boletas para ingresar a los partidos de Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia - James Rodríguez en el partido Colombia VS Portugal.
Yaya Muñoz reveló la millonada que se gastó tras asistir al Mundial. Foto | Canal RCN - Patricia de Melo Moreina.

La Copa Mundial 2026, sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, no solo por la participación de la Selección Colombia en el campeonato, sino también por la atención que han captado algunas figuras públicas que han tenido la oportunidad de viajar para apoyar a la tricolor en cada uno de los encuentros que se han disputado hasta ahora.

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¿Cuántos millones se gastó Yaya Muñoz tras asistir al partido de Colombia VS Portugal?

Precisamente, una de las famosas que recientemente dio de qué hablar fue Yaya Muñoz, quien no perdió la oportunidad para presumir hace pocas horas cuánto se gastó luego de que decidiera viajar al partido entre Colombia VS Portugal que se llevó a cabo el pasado 27 de junio en Miami, Florida, dejando ver que, aunque fue inolvidable, resultó bastante costoso.

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"Niñas, una de las mejores experiencias de mi vida, último mundial de Cristiano Ronaldo, nunca había ido a un mundial, jugaba mi selección, yo si o si tenía que estar ahí... pero si les contara cuánto se me fue, más de 7 mil dólares, pero valía la pena, aunque la verdad siento que se pasaron", fueron las palabras de la influencer.

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Y es que, teniendo en cuenta la cifra en dólares y al hacer el cambio a pesos, la suma equivale a más de 23 millones de pesos, un número que, como era de esperarse causó impresión entre sus seguidores.

Yaya Muñoz recordó la vez que una amiga salió con su ex
Yaya Muñoz sorprendió al revelar los precios de las boletas para el partido de Colombia VS Portugal. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la millonada que se gastó Yaya Muñoz tras asistir al Mundial 2026?

De acuerdo con lo comentado por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, la boleta más económica para ingresar al encuentro deportivo, tenía un valor de 4 mil dólares, que equivalen a 14 millones de pesos. Así mismo, reveló que cuando salió del estadio, el servicio de carro le costó 150 dólares, es decir, 300 mil pesos aproximadamente.

"... Y eso que yo me ahorré el hotel porque mi mejor amiga vive allá, más todos los otros gasticos, no niñas, eso fue un gato bien grande, pero siento orgullosa porque le hice check a eso que tanto quería", agregó la presentadora.

Finalmente, Muñoz, insistió en que no se arrepiente de haber gastado esa suma de dinero, ya que desde su punto de vista cada persona trabaja para darse gustos y ser feliz.

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