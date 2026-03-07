Hijos de James Rodríguez causaron furor al protagonizar tierno video previo al partido de Colombia

La espera terminó para millones de aficionados que hoy nuevamente serán testigos de un nuevo partido de la Selección Colombia, en esta oportunidad en un encuentro que será decisivo para el combinado nacional y que, por supuesto, mantiene a millones con la ilusión intacta de avanzar a octavos de final.

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¿Cuál fue el emocionante post de la hija de James Rodríguez previo al partido de la Selección Colombia?

En medio de la emoción y la expectativa que ha generado el partido entre la Selección Colombia y Ghana, varias celebridades se han unido para mostrar en redes sociales su absoluto apoyo a los integrantes del equipo de Nestor Lorenzo.

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Una de ellas fue Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez, quien no perdió la oportunidad para compartir un encantador post en su cuenta de Instagram. Y es que, como ocurre en cada, partido, la hija mayor nuevamente sorprendió a sus seguidores, sin embargo, en esta oportunidad en compañía de alguien muy especial.

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Se trata del pequeño Samuel Rodríguez, su hermano, quien apareció a su lado interpretando al tiempo la canción 'El Ritmo Que Nos Une', mientras presumía tiernamente la tricolor.

Salomé y Samuel se mostraron emocionados previo al partido de Colombia. (Foto Michael Reaves / AFP)

¿Qué pasó con los hijos de James Rodríguez?

Como era de esperarse, la reciente aparición del capitán de la Selección Colombia, causó sensación entre los internautas, quienes rápidamente inundaron la publicación con amorosas palabras en las que elogiaron la belleza y ternura de los menores, y por supuesto, manifestaron su deseo de que hoy el país se quede con el triunfo.

"Hermosos los dos", "Y estos lindos", "Qué bello ese príncipe", " Estás divina Salomé y tu hermanito hermoso", "Qué belleza nuestro mini capitán besando el escudo", "Par de hermosuras", son algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer.

¿Qué pasa si Colombia gana el partido contra Ghana?

Respecto al partido que se disputará hoy, cabe señalar que, si Colombia logra vencer a Ghana, asegurará su clasificación a los octavos de final del torneo y avanzará a la siguiente ronda. Además, el triunfo le permitirá enfrentar en los octavos de final al ganador del duelo entre Suiza y Argelia, manteniendo vivas sus aspiraciones de seguir avanzando en la competencia y acercarse a las instancias decisivas del campeonato.