La Selección Colombia está a punto de enfrentar uno de sus partidos más esperados, pues su enfrentamiento con Ghana ha desatado una ola de opiniones a través de las distintas plataformas digitales.

Por esta razón, se compartió un posible análisis acerca de cuál sería la posible titular que estaría en cabeza del partido de la Selección Colombia.

¿Cuál sería la posible titular de la Selección Colombia por su próximo partido con Ghana?

Cabe destacar que el director técnico Néstor Lorenzo de la Selección Colombia será el encargado de analizar con detalle cómo quedará conformada la titular del equipo.

Aunque por el momento no se ha confirmado cómo quedará conformada la titular del equipo, los expertos del fútbol han desatado una ola de opiniones al respecto en las redes sociales.

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Por esta razón, se han hecho varios análisis mediante las redes sociales acerca de los futbolistas que posiblemente estarán en la titular, pues, algunos de ellos son: Daniel Muñoz, Jhon Córdoba, Dávinson Sánchez, Camilo Vargas, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Lucimí y Johan Mojica.

¿Cómo quedaría confirmada la plantilla de la Selección Colombia? | AFP: Juan Mabromata

Con base en esto, los hinchas del fútbol han dejado una ola de opiniones a través de las distintas plataformas digitales, en especial, por cómo quedaría conformada la plantilla de la Selección Colombia tras su próximo partido con Ghana.

¿Qué expectativas se tienen frente al partido de Colombia y Ghana?

Cabe destacar que la hinchada colombiana se ha mantenido bajo la expectativa por el próximo partido que se llevará a cabo con Ghana este viernes 3 de julio.

Desde luego, el partido es de gran importancia porque ambos equipos harán lo posible por obtener el pase directo en los octavos de final.

¿Dónde y cuándo ver el partido de Colombia y Ghana? | AFP: Raúl Arboleda

Así también, los internautas han generado todo tipo de memes y reacciones frente a las distintas predicciones que se han compartido al respecto, en especial, por el comentario de Nana Kwaku Bomsam de Ghana.

El resultado del partido se sabrá después de que finalice el partido, pues, la selección que obtenga el triunfo se enfrentará con el equipo de Suiza en los octavos de final.