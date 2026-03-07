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Alcalde de Kansas City sorprendió al ponerse la camiseta de la Selección Colombia

En medio de la celebración previa al partido de Colombia VS, Ghana, el gesto del mandatario local no pasó desapercibido.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Alcalde de Kansas City
El alcalde de Kansas City se puso la camiseta de la Selección Colombia (Fotos de AFPJUAN MABROMATA y AFP/Paul ELLIS)

El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, sorprendió a miles de internautas y ciudadanos al usar la camiseta de Colombia el día antes de su partido contra Ghana.

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¿Por qué el alcalde de Kansas se puso la camiseta de la Selección Colombia?

Quinton Lucas es el actual alcalde de Kansas City, Estados Unidos; asumió el cargo el 01 de agosto del 2019 tras ganar las elecciones municipales y fue reelegido para un segundo periodo de mandato en el 2023.

Quinton ha tenido varios logros en su mandato, incluyendo el trasporte público sin cobro de tarifa, la vivienda asequible para los ciudadanos y la seguridad pública de la ciudad.

Por otro lado, Lucas fue uno de los principales responsables de que Kansas City se convirtiera en una sede del Mundial 2026. El alcalde creó una estrategia para mejorar su ciudad y asimismo, competir para que la FIFA la eligiera entre muchas otras como Chicago, Denver y Nashville.

Quinton Lucas
Quinton Lucas, alcalde de Kansas City (Foto de AFP/ Kyle Rivas)

Su administración se basó en mejorar la infraestructura vial, fortalecimiento del transporte público, aumentar la oferta hotelera, embellecer los espacios públicos e impulsar el turismo con nuevas inversiones. Una vez Kansas fue elegida como sede del torneo, Lucas se esmeró en que el Mundial deje un legado permanente en la ciudad.

El pasado 02 de julio, miles de aficionados de la Selección Colombia llegaron a Kansas para asistir al partido que disputará contra Ghana. En medio del famoso “banderazo” (las celebraciones previas a los partidos de la Tricolor), un colombiano se propuso a entregarle una camiseta del equipo al alcalde.

Una vez el mandatario vio la intención del hincha, no dudó en recibirle la prenda y ponérsela de inmediato. Además, Quinton Lucas, sorprendió y emocionó al resto de hinchas cuando gritó con emoción la palabra “COLOMBIA”, demostrando su apoyo al equipo suramericano.

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¿Cuándo es el partido de Colombia contra Ghana?

El próximo partido de la Selección Colombia se disputará el 03 de julio contra la Selección de Ghana en el estadio de Kansas City. Los aficionados colombianos tienen la esperanza de que el marcador termine a favor de la Tricolor, ya que, si son derrotados, los eliminan automáticamente del torneo.

Selección Colombia en el Mundial 2026
El próximo partido de Colombia será contra Ghana (Foto de Ulises RUIZ)

EL partido hace parte de la fase de dieciseisavos de final de la competencia, donde ya solo quedan unos pocos países del mundo.

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