Haaland y Vinícius Jr. reaccionaron a su parodia que se hizo viral: ¿qué dijeron?

El noruego Erling Haalnd y el brasilero Vinícius JR., fueron tendencia al reaccionar y comentar una parodia viral que está rondando en redes sociales.

¿De qué se trata la parodia viral en redes sociales?

En pleno Mundial 2026, los internautas aprovechan cualquier acción o controversia de los jugadores para poder hacer videos e imágenes divertidas y compartirlas en redes sociales.

Es por ello que, unos días antes del partido Noruega VS. Brasil, los internautas crearon un video con inteligencia artificial recreando una de las escenas más icónicas de la película “¿Y dónde están las rubias?", intercambiando la cara de los personajes de la película por las de los futbolistas.

El video causó miles de comentarios en redes sociales, ya que muchas personas aseguraron que ese sería, hasta ahora, su meme favorito del Mundial.

El divertido video de Haaland y Vinicius JR. ha sido el favorito de muchos internautas (Foto de AFP/MAURO PIMENTEL)

La relación entre Haaland y Vinícius ha sido netamente profesional, llegando a protagonizar varios enfrentamientos entre los clubes con los que están jugando actualmente (Manchester City F.C. y Real Madrid F.C.).

Aunque los equipos han disputado eliminatorias muy intensas, donde los aficionados suelen compararlos, ninguno ha protagonizado enfrentamientos públicos ni declaraciones polémicas del otro.

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¿Cómo reaccionaron Haaland y Vinícius JR. al video viral?

Normalmente, los futbolistas profesionales utilizan sus redes sociales para compartir contenido que tiene que ver con su participación en el medio. Es decir, fotos en algunos partidos, videos del equipo entrenando, novedades futbolísticas, entre otras.

Sin embargo, la reciente participación de Haaland en la Copa Mundial 2026 lo ha llevado a convertirse en uno de los personajes más conocido en las plataformas digitales. Su fama en el medio no solo se debe a su gran carrera, sino a su particular aspecto físico y comportamiento.

En plataformas como TikTok e Instagram, hoy rondan miles de videos del jugador haciendo todo tipo de cosas: jugando, caminando, corriendo, incluso comiendo; generando una “ternura” colectiva, donde los internautas afirman que "es como un niño en cuerpo de adulto”.

Erling Haaland se ha vuelto uno de los futbolistas más virales del Mundial (Foto de AFP/Jonathan NACKSTRAND)

Es gracias al mediático reconocimiento que el jugador, hace pocas horas, reaccionó al meme viral de la exitosa película. Al no tratarse de nada que lo “atacara” directamente a él o a su equipo, decidió comentar la publicación etiquetando a Vinícius JR., quien también hace parte del video:

Hahahahahah (…) we need to recreate this

Lo que traduce en español “Jajajajaja, necesitamos recrear esto”. Viní JR., por su lado, respondió el comentario de Haaland con un seco “Hahahahahaha”.

La reacción de los futbolistas fue tendencia, ya que los internautas no esperaban que ellos hubieran visto el video y, mucho menos, que lo comentaran.