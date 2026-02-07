Mhoni Vidente hizo una nueva predicción sobre Colombia en el Mundial 2026: “Es la revelación”

La Selección Colombia se prepara para disputar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026.

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El combinado nacional enfrentará a Ghana el próximo 3 de julio en busca de un lugar en los octavos de final, luego de una destacada fase de grupos en la que terminó invicto.

El buen rendimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha despertado la ilusión de los hinchas y también ha llamado la atención de diferentes creadores de contenido y personajes conocidos por hacer predicciones sobre el futuro.

Una de ellas fue Mhoni Vidente, quien volvió a pronunciarse sobre el camino que tendría Colombia en la Copa del Mundo.

Mhoni Vidente lanzó una nueva predicción sobre Colombia y emocionó a los hinchas (Foto IA)

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la Selección Colombia?

A través de un video publicado en su canal oficial de YouTube, Mhoni Vidente habló sobre varias de las selecciones que, según ella, se han convertido en las grandes sorpresas del Mundial 2026.

Durante su lectura, la astróloga aseguró que México y Colombia son las dos grandes revelaciones del torneo por el nivel futbolístico que han mostrado desde el inicio de la competencia y por los resultados que han conseguido frente a rivales de gran nivel.

"Para mí la revelación de este ajuste deportivo es México y Colombia totalmente", afirmó la vidente.

Sus declaraciones rápidamente comenzaron a compartirse en redes sociales, donde muchos aficionados colombianos reaccionaron con entusiasmo.

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¿Colombia le ganará a Ghana, según Mhoni Vidente?

La vidente también se refirió al próximo compromiso del combinado nacional frente a Ghana, un partido que definirá el paso de Colombia a los octavos de final del Mundial.

Según su predicción, la Selección Colombia logrará superar al conjunto africano y continuará avanzando en el torneo. Además, aseguró que otras selecciones favoritas como Argentina, España y Portugal también seguirán con vida en la competencia.

Mientras tanto, la expectativa entre los hinchas continúa creciendo. Colombia llega al compromiso después de completar una fase de grupos invicta, con dos victorias y un empate frente a Portugal, considerado el rival más fuerte de su grupo.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en el encuentro del próximo 3 de julio, donde la Selección buscará confirmar en la cancha el nivel y desempeño que tienen y que lograrán llegar más lejos de lo que alguna vez se ha llegado en la historia del fútbol colombiano.