Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Hinchas colombianos madrugaron a Monserrate para orar antes del duelo contra Ghana por el Mundial

Hinchas se reunieron para subir a Monserrate para contrarrestar cualquier predicción de Nana Kwaku Bonsam.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hinchas colombianos madrugaron a Monserrate para orar antes del duelo contra Ghana por el Mundial
Hinchas de la Tricolor madrugaron para subir a Monserrate antes del Colombia vs. Ghana. (Foto: AFP)

Los hinchas de la Selección Colombia protagonizaron una particular muestra de apoyo antes del partido frente a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Por qué los hinchas de Colombia subieron a Monserrate antes del partido contra Ghana?

Desde muy temprano, decenas de aficionados llegaron al sendero de Monserrate, en Bogotá, para iniciar el ascenso con un mismo propósito: unirse en oración antes del compromiso de la Tricolor.

La convocatoria comenzó a circular en redes sociales y rápidamente llamó la atención de cientos de personas, quienes decidieron sumarse a la iniciativa con la camiseta amarilla puesta y la ilusión de acompañar al equipo nacional desde la distancia.

Artículos relacionados

Según el objetivo de la iniciativa era dedicar un espacio para la oración antes del compromiso que disputará Colombia frente a Ghana en el Mundial 2026 y contrarrestar cualquier influencia de Nana Kwaku Bonsam.

Hinchas colombianos madrugaron a Monserrate para orar antes del duelo contra Ghana por el Mundial
Hinchas de la Tricolor madrugaron para subir a Monserrate antes del Colombia vs. Ghana. (Foto: AFP)

Por estos días el espiritista se ha vuelto muy famoso tras las predicciones que ha hecho sobre algunos jugadores y algunas selecciones que disputan el Mundial 2026.

"Aferrémonos a lo que podamos para que gane nuestra selección. Ellos tienen al bruj0, Lorenzo tiene a la Virgen de Luján, a los Mamos de la Sierra y a todo un país que cree en la victoria", fue uno de los mensajes redes sociales.

¿Cuándo juega Colombia contra Ghana en el Mundial 2026?

El esperado partido se disputará este viernes 3 de julio en el Kansas City Stadium, en Estados Unidos, luego del empate frente a Portugal en Miami.

Artículos relacionados

En este compromiso, ambas selecciones buscarán quedarse con uno de los cupos a los octavos de final del Mundial 2026.

Hinchas colombianos madrugaron a Monserrate para orar antes del duelo contra Ghana por el Mundial
Hinchas de la Tricolor madrugaron para subir a Monserrate antes del Colombia vs. Ghana. (Foto: AFP)

El encuentro podrá verse en Colombia a través de Canal RCN, que tendrá la transmisión para todos los aficionados que esperan acompañar a la Tricolor en este decisivo reto.

La expectativa es alta por la importancia del compromiso y porque el ganador seguirá en carrera por el título mundial, y por supuesto el que pierda sale del Mundial de fútbol 2026.

En caso de que pase Colombia a la siguiente fase la tricolor estaría para jugar el próximo martes contra Suiza o Argelia, quien gane hoy el encuentro.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Ella es la novia de Jude Bellingham: le lleva seis años al jugador que conquistó las redes Copa Mundial

Ella es la novia seis años mayor que Jude Bellingham, el jugador que cautivó las redes sociales

La influencer estadounidense mantiene una relación con una de las grandes figuras de Inglaterra en el Mundial 2026.

Ella es la bella novia de Lamine Yamal quien sorprenden en el Mundial 2026 Mundial de fútbol

Ella es la bella novia de Lamine Yamal quien sorprende en el Mundial 2026

La novia del delantero se volvió viral en las redes sociales tras ser vista en el Mundial 2026, apoyando a la Selección de España.

Luis Fernando de la Fuente Mundial de fútbol

DT de España causa debate por sus declaraciones sobre la Selección Colombia “es candidata a ganar el Mundial”

En medio de una conferencia el director técnico resaltó a los jugadores de Colombia y mencionó detalles sobre la final del Mundial.

Lo más superlike

Andrea Valdiri emocionó al mostrar cómo logró cumplir su misión humanitaria en Venezuela Andrea Valdiri

Andrea Valdiri contó el inesperado apoyo que recibió para llevar ayuda humanitaria a Venezuela

Andrea Valdiri reveló cómo consiguió apoyo para llevar 100 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela.

Humberto Padgett periodista que fue diagnosticado con cáncer de lengua Salud

¿Qué es el cáncer de lengua? La enfermedad que le fue diagnosticada a famoso periodista

La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música Blessd

Blessd estalló contra seguidor que criticó su música y le lanzó contundente advertencia, ¿qué dijo?

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium