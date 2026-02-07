Hinchas colombianos madrugaron a Monserrate para orar antes del duelo contra Ghana por el Mundial

Los hinchas de la Selección Colombia protagonizaron una particular muestra de apoyo antes del partido frente a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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¿Por qué los hinchas de Colombia subieron a Monserrate antes del partido contra Ghana?

Desde muy temprano, decenas de aficionados llegaron al sendero de Monserrate, en Bogotá, para iniciar el ascenso con un mismo propósito: unirse en oración antes del compromiso de la Tricolor.

La convocatoria comenzó a circular en redes sociales y rápidamente llamó la atención de cientos de personas, quienes decidieron sumarse a la iniciativa con la camiseta amarilla puesta y la ilusión de acompañar al equipo nacional desde la distancia.

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Según el objetivo de la iniciativa era dedicar un espacio para la oración antes del compromiso que disputará Colombia frente a Ghana en el Mundial 2026 y contrarrestar cualquier influencia de Nana Kwaku Bonsam.

Hinchas de la Tricolor madrugaron para subir a Monserrate antes del Colombia vs. Ghana. (Foto: AFP)

Por estos días el espiritista se ha vuelto muy famoso tras las predicciones que ha hecho sobre algunos jugadores y algunas selecciones que disputan el Mundial 2026.

"Aferrémonos a lo que podamos para que gane nuestra selección. Ellos tienen al bruj0, Lorenzo tiene a la Virgen de Luján, a los Mamos de la Sierra y a todo un país que cree en la victoria", fue uno de los mensajes redes sociales.

¿Cuándo juega Colombia contra Ghana en el Mundial 2026?

El esperado partido se disputará este viernes 3 de julio en el Kansas City Stadium, en Estados Unidos, luego del empate frente a Portugal en Miami.

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En este compromiso, ambas selecciones buscarán quedarse con uno de los cupos a los octavos de final del Mundial 2026.

Hinchas de la Tricolor madrugaron para subir a Monserrate antes del Colombia vs. Ghana. (Foto: AFP)

El encuentro podrá verse en Colombia a través de Canal RCN, que tendrá la transmisión para todos los aficionados que esperan acompañar a la Tricolor en este decisivo reto.

La expectativa es alta por la importancia del compromiso y porque el ganador seguirá en carrera por el título mundial, y por supuesto el que pierda sale del Mundial de fútbol 2026.

En caso de que pase Colombia a la siguiente fase la tricolor estaría para jugar el próximo martes contra Suiza o Argelia, quien gane hoy el encuentro.