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Hinchas subieron a Monserrate para pedir por Colombia y terminaron siendo blanco de memes en redes

Los memes se tomaron las redes luego de que hinchas de la Tricolor subieran a Monserrate en penitencia contra el chamán de Ghana.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hinchas subieron a Monserrate para pedir por Colombia y terminaron siendo blanco de memes en redes
La subida de hinchas a Monserrate antes del Colombia vs. Ghana desató divertidos memes. (Fotos: AFP)

Tras la convocatoria que se hizo en redes sociales para subir a Monserrate antes del partido entre Colombia y Ghana, varios hinchas atendieron el llamado y participaron en la jornada que tenía como propósito unirse en oración por la Selección Colombia de cara al decisivo encuentro del Mundial 2026.

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¿Por qué algunos hinchas subieron a Monserrate antes del Colombia vs. Ghana?

La iniciativa surgió luego de que en redes sociales se hablara nuevamente de las supuestas predicciones atribuidos al chamán de Ghana, Nana Kwaku Bonsam.

Algunos aficionados colombianos decidieron organizar una subida a Monserrate para pedir por la victoria de la Tricolor.

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La convocatoria comenzó a circular en redes sociales y varias personas asistieron desde las primeras horas de este jueves, 2 de julio, con camisetas de la Selección Colombia.

Hinchas subieron a Monserrate para pedir por Colombia y terminaron siendo blanco de memes en redes
La subida de hinchas a Monserrate antes del Colombia vs. Ghana desató divertidos memes. (Foto: AFP)

Tradicionalmente muchas personas acuden al famoso cerro en Bogotá para cumplir promesas o realizar penitencias. En esta ocasión también estas personas subieron para pedir antes del encuentro que tendrá Colombia en el estadio de Kansas City contra Ghana por el Mundial 2026.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la subida de los hinchas a Monserrate?

Tras las imágenes de los aficionados subiendo a Monserrate no tardaron algunos usuarios quienes aprovecharon para hacer memes de la situación. Aunque muchos esperaban gran cantidad de hinchas en este encuentro en realidad acudieron algunos pocos.

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En redes sociales, muchos usuarios compartieron imágenes de Lionel Messi y aseguraron, en tono de broma, que "no hay mayor mufa que subir a Monserrate", término popular para referirse a la ‘mala suerte’. Esto debido a algunos agüeros y creencias que desde hace años rodean este emblemático cerro bogotano.

Luis Díaz celebrando un gol en un partido con la selección

“Si Colombia llega a ser eliminada, Monserrate quedará como la sal” o “Ole, ¡sean serios! ¿Cómo que están subiendo a Monserrate para contrarrestar el bruj0 de Ghana?”, fueron algunos comentarios tras los memes.

El partido entre Colombia y Ghana se disputará este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a los octavos de final y continuará a los octavos de final, mientras que la selección que pierda quedará eliminada de la Copa del Mundo.

 

 

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