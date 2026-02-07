Campanita arremetió contra Juanda Caribe y Mariana Zapata tras romántica declaración de amor

Campanita volvió a dar de qué hablar luego de referirse a Juanda Caribe y Mariana Zapata durante una reciente transmisión en vivo, donde respondió varias preguntas de sus seguidores sobre el video que ambos protagonizaron.

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¿Qué dijo Campanita sobre el video de Juanda Caribe y Mariana Zapata?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia habló del tema cuando le preguntaron por qué no apareció en el videoclip de la nueva canción de Juanda Caribe, grabado en Santa Marta.

Durante el live, Campanita explicó que muchas personas le han escrito preguntándole por qué no apoyó el proyecto musical de Juanda Caribe y por qué no apareció en el videoclip.

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Según contó, la razón fue que nunca recibió una invitación para participar en la grabación.

Campanita explicó la razón por la que no participó en el videoclip de Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

"Me están diciendo que por qué no estoy apoyando, que soy un mal amigo. Les estoy respondiendo que no fui porque no recibí una invitación, una notificación. Si se suponía que yo era del Team Blue", expresó.

Después lanzó otro comentario que también llamó la atención:

"Lo que tenía que hacer Juanda Caribe era ponerme a mí también de modelo y no a una persona desconocida", dijo mientras hacía una seña con sus dedos entre comillas.

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

El videoclip fue grabado en Santa Marta, mientras otros exparticipantes de La casa de los famosos Colombia se encontraban en el paseo en yate organizado por Valentino Lázaro.

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En ese momento se comentó Valentino contó que Juanda Caribe, Mariana Zapata y Campanita no asistieron al reencuentro porque tenían compromisos laborales previamente programados.

Campanita explicó la razón por la que no participó en el videoclip de Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, días después Juanda Caribe y Mariana Zapata están de nuevo en medio de la polémica tras las recientes declaraciones de amor y beso que protagonizaron.

En las imágenes, Mariana aparece agradeciéndole a Juanda Caribe por haberla invitado a participar en el video y después de decir que había llorado, le dijo: "Te amo, Juanda".

Tras escucharla, Juanda reaccionó abrazándola y, mientras las personas que estaban alrededor comenzaron a pedir un beso, el exparticipantes terminó dándole un pico en la boca. Sin duda, el momento generó revuelo en redes sociales.