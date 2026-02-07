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Alejandra Salguero se habría burlado de Alexa tras su reciente confesión: "Píntese bien esas cejas”

La expareja de Tebi reapareció en redes luego de que Alexa confesara que sí durmió con él.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandra Salguero rompió el silencio y se fue contra Alexa Torrex con fuerte comentario
La expareja de Tebi volvió a aparecer en redes tras la confesión de Alexa sobre lo que pasó con él. (Foto: Canal RCN)

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, reapareció en redes sociales burlándose y lanzando varias pullas luego de las recientes declaraciones que hizo Alexa Torrex sobre el creador de contenido.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Tebi Bernal que generó reacción Alejandra Salguero?

Todo ocurrió después de que Alexa Torrex estuviera en el nuevo proyecto digital de Yina Calderón, donde habló de la cercanía que tuvo con Tebi Bernal y respondió a una pregunta que muchos querían conocer.

Durante la entrevista, Yina Calderón le preguntó directamente a Alexa Torrex si entre ella y Tebi Bernal había ocurrido algo más después de acabar La casa de los famosos Colombia.

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Sin dudarlo, Alexa respondió que sí que ambos habían dormido juntos, sin duda su confesión generó revuelo en redes sociales y esto habría generado la reacción en Alejandra Salguero.

Alejandra Salguero rompió el silencio y se fue contra Alexa Torrex con fuerte comentario
La expareja de Tebi volvió a aparecer en redes tras la confesión de Alexa sobre lo que pasó con él. (Foto: Canal RCN)

Como bien se conoce Tebi Bernal y Alejandra Salguero mantenían una relación antes de que él ingresara a La casa de los famosos Colombia.

Durante el reality, el participante tuvo una cercanía con Alexa, situación que en su momento también dio de qué hablar tras la presunta infidelidad.

Tras conocerse las declaraciones de Alexa, el nombre de los tres volvió a aparecer en redes sociales.

¿Cómo reaccionó Alejandra Salguero a las declaraciones de Alexa Torrex?

Luego de que se hicieran virales las palabras de Alexa, Alejandra Salguero reapareció en sus redes sociales compartiendo varios videos burlándose.

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En una de las publicaciones se mostró riéndose junto a varios amigos y lanzando pulla y posteriormente, compartió otro video en el que recreó un audio de Melissa Gate.

"¿Y por qué no se va usted si le aterra tanto mi voz? Váyase usted. Oigan a este, píntese bien esas cejas y después hablamos", se escucha en el audio, mientras Alejandra termina soltando una carcajada.

Alejandra Salguero rompió el silencio y se fue contra Alexa Torrex con fuerte comentario
La expareja de Tebi volvió a aparecer en redes tras la confesión de Alexa sobre lo que pasó con él. (Foto: Canal RCN)

Sin duda la actitud y lo que dijo Alejandra Salguero fueron relacionadas como indirectas para Alexa Torrex luego de confirmar que Tebi y ella habían dormido juntos tras La casa de los famosos Colombia.

“Pa Alexa” acompañado de emojis de risas, “Buscando polémica jajaja” o “Tebi encantado de esas cejas moraditas”, fueron algunos de los comentarios.

 

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