Alejandra Salguero habría reaccionado a las declaraciones de Alexa sobre Tebi: “lo que empieza mal...”

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, volvió a captar la atención de los usuarios en redes sociales luego de compartir un mensaje que fue relacionado con las recientes declaraciones de Alexa Torrex sobre el creador de contenido. La frase "lo que empieza mal, termina mal" despertó todo tipo de interpretaciones entre los seguidores, quienes la señalaron como una posible reacción a la controversia.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Tebi Bernal?

Después de confirmar que, al finalizar La casa de los famosos Colombia, estuvo con quien fue su compañero en el reality, la cantante volvió a abordar el tema en una conversación con Carlos Claro.

La expareja de Tebi volvió a aparecer en redes tras la confesión de Alexa sobre lo que pasó con él. (Foto: Canal RCN)

En esta ocasión, el periodista le hizo una pregunta mucho más directa sobre el desempeño de Bernal, obteniendo como respuesta por parte de Alexa que no iba a inventar nada y respondió que el exparticipante "hace bien su trabajo" y que "no decepcionó", dejando clara su opinión sobre esa experiencia.

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¿Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, reaccionó a las declaraciones de Alexa Torrex?

Alejandra Salguero volvió a dar de qué hablar tras publicar un mensaje reflexivo en redes sociales, justo en medio de la polémica que rodea a Alexa Torrex y Tebi Bernal, su expareja sentimental.

En su pronunciamiento, la expareja del creador de contenido aseguró que ha entendido que cada persona es responsable de sus propios actos y que no debe cargar con decisiones ajenas, ni afectar su bienestar por lo que hagan otros.

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La joven también recordó que en su momento atravesó un proceso difícil, en el que sufrió y aprendió, pero que hoy da por superado. Sin mencionar a nadie en específico, insistió en que no está interesada en entrar en polémicas ni en juzgar a otras personas.

Sin embargo, una de las frases que más llamó la atención fue cuando señaló que “las personas no se deben utilizar para nada” y que “lo que empieza mal, termina mal”, palabras que muchos han relacionado con la situación reciente, aunque ella no hizo referencia directa a ningún nombre ni hecho puntual.

¿Qué dijo Alexa Torrex de Tebi Bernal luego de confirmar que durmieron juntos? (Foto Canal RCN).