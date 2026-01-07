Colombiana se volvió viral por su gran parecido a Haaland: ¿es idéntica?

Durante los últimos días de junio, tras tres semanas en los que inició la Copa Mundial FIFA 2026, el futbolista de Noruega, Erling Braut Haaland, se volvió tendencia en las redes sociales debido a su apariencia.

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Precisamente, el noruego es un joven que está a pocos días de cumplir los 26 años y tiene una carrera muy brillante en este deporte, pues su estatura y talento con el balón ha hecho que no pase desapercibido en esta copa del mundo.

A través de viralizarse por su comparación con un “vikingo”, Haaland está siendo el protagonista de las tendencias en las redes sociales, en donde no pueden dejar de opinar por varios clips en los que se ven cómo es que ataca en la cancha y los increíbles goles que ha marcado.

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De hecho, es tata la tendencia a nivel mundial, que en Colombia ya encontraron a una joven, que supuestamente se parece a él, es más, ella misma hace mofa con los comentarios que recibe en redes.

¿Quién es la colombiana que se parece al futbolista noruego Haaland?

A través de redes, una joven tiktoker llamada Ana Sofía Montoya se hizo viral debido a su gran parecido con el jugador Eling Haaland, pues aprovechando la tendencia del futbolista, los usuarios de internet no pasaron por alto la comparación que hay entre los dos.

Colombiana se hizo viral por su increíble parecido con Haaland. (AFP/ Jonathan NACKSTRAND)

La tiktoker, quien al parecer es de Bogotá, hizo un video diciendo que, para ella ya es normal que la comparen con el noruego y que está bien, porque acepta que se parecen y, tanto es el revuelo que, incluso soñó con ser él.

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¿Qué soñó la colombiana parecida a Haaland sobre ser el futbolista?

Ana Sofía interiorizó tanto que se parece a Haaland que, reveló que soñó con ser él; de acuerdo con su relato, dijo que estaba jugando contra Argentina y que perdió contra ellos en la Copa Mundial 2026.

La comparación entre una colombiana y Haaland tiene estalladas las redes. (AFP/ Justin Casterline)

Eso lo narró mientras lució su camisa de Colombia en su video; por otra parte, los comentarios siguen insistiendo que definitivamente sí se parece al noruego y hacen chistes con el tema, hasta le comentan con stickers comparándolos.