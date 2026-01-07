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Revelan el árbitro que dirigirá el partido de Colombia vs. Ghana: su nombre ya genera reacciones

Se conoció el nombre del árbitro que dirigirá el esperado partido de Colombia en los dieciseisavos contra Ghana en la Copa Mundial.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Ya se conoce el árbitro para Colombia vs. Ghana. (AFP/ ULISES RUIZ - AFP/ Darrian Traynor)

Este viernes 3 de julio, Colombia se enfrentará a Ghana en la Copa Mundial FIFA 2026, pues este será su cuarto partido en el importante evento deportivo, el cual comenzó el pasado 11 de junio y que tendrá final el domingo 19 de julio.

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Sin duda, los colombianos están ansiosos por este juego, ya que no hay opción de perder, pues están en los dieciseisavos ya diferencia de la fase de grupos, quien pierda, se va definitivamente de la copa del mundo.

En los partidos anteriores, de tres jugados, la tricolor ganó dos; Precisamente, el pasado sábado, quedaron empatados cero a cero contra Portugal y por supuesto, esto dejó la vara muy alta para los colombianos.

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Por otro lado, en la tarde de este miércoles 1 de julio, se conoció quién será el árbitro para el siguiente juego de Colombia en el Mundial y su nombre, es muy famoso, lo que genera tranquilidad para ambas selecciones.

¿Quién será el árbitro del partido entre Colombia VS Ghana en la Copa Mundial FIFA 2026?

A tan solo dos días de que Colombia vuelva a jugar en la Copa Mundial FIFA 2026, se conoció el nombre del árbitro quien dirigirá el partido contra Ghana este viernes.

Ya se conoce el árbitro para Colombia vs. Ghana
El árbitro elegido para Colombia vs. Ghana tiene un historial importante. (AFP/Ulises RUIZ)

Se trata del francés Clément Turpin , un árbitro muy conocido y, de hecho, para expertos es considerado como uno de los mejores, debido a su profesionalismo; justo eso da tranquilidad a los dos países.

En esta Copa del Mundo, este sería el tercer partido para el francés, pues se dirigió el juego entre Paraguay Vs Australia e Inglaterra Vs Croacia.

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¿Quiénes serán los otros árbitros que estarán en el partido Colombia Vs Ghana?

El francés, Clément Turpin será el árbitro central en el partido de Colombia Vs Ghana en la Copa Mundial FIFA 2026, pero estará acompañado por otros profesionales.

El árbitro elegido para Colombia vs. Ghana tiene un historial importante
Este será el árbitro del partido decisivo entre Colombia y Ghana. (AFP/YURI CORTEZ)

Esta terna la complementan con los también franceses Nicolas Danos y Benjamin Pages; y estará el español Alejandro Hernández y la reserva será José Enrique Naranjo.

De acuerdo con la FIFA, los árbitros del VAR se conocerían el jueves 2 de julio.

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