Los mejores memes de Colombia para contrarrestar al chamán de Ghana en el Mundial 2026

El famoso chamán ghanés Nana Kwaku Bonsam se ha tomado las redes sociales y los colombianos no lo han dejado pasar desapercibido tras lo que será el próximo encuentro entre la Selección de Colombia y la Selección de Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció exparticipante de MasterChef Celebrity tras sufrir grave accidente

¿Por qué Nana Kwaku Bonsam es viral y muchos le temen en el Mundial 2026?

El espiritista es conocido por hacer rituales contra jugadores o selecciones enteras para supuestamente afectar su desempeño en los partidos.

Si bien sus poderes no se han comprobado, muchos fanáticos han reaccionado al respecto detallando que podría usar sus hechizos contra los cafeteros en el partido que tendrán que disputar y podría obstaculizar el paso de la tricolor a los octavos de final.

Es importante señalar que, por ahora el hombre no ha dicho nada contra Colombia, pero muchos están a la expectativa al respecto o sobre su posible aparición en el partido de este viernes 3 de julio, donde ambas selecciones se jugarán su puesto a la siguiente fase en la Copa del Mundo.

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¿La Selección Colombia le ganará a Ghana en el Mundial 2026?, esta fue la predicción que hizo Mhoni

¿Cómo han reaccionado los internautas tras posible ritual de Nana Kwaku Bonsam contra Colombia?

Luego de que el sacerdote africano se volviera viral en redes sociales, miles de colombianos han tomado la situación con humor y han hecho sus respectivos memes.

Muchos han destacado algunas personalidades religiosas del país reconocidas que podrían ayudar con sus oraciones.

Sin embargo, otros se han tomado la situación más en serio, tanto así que convocaron a una subida a Monserrate en Bogotá para contrarrestar al chamán de Ghana previo al partido de Colombia.

Artículos relacionados Karol G Famosos reaccionaron tras carta de Karol G a Abelardo de la Espriella

Dichas publicaciones han desatado varias reacciones de los fanáticos de la Selección de Néstor Lorenzo, pero todos con la esperanza de que pueda salir victoriosa.

Por el momento, los jugadores de Colombia siguen entrenando y disfrutando de esta competencia, enfocándose 100% a lo que será su partido contra Ghana este viernes 3 de julio a las 8:30 p.m., hora Colombia, que podrás ver totalmente gratis a través de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube de Canal RCN