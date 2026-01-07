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Alejandra Sandoval relató los angustiantes momentos que vivió tras sismos en Venezuela

La actriz Alejandra Sandoval relató cómo vivió los terremotos y las secuelas que le quedaron.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alejandra sandoval en venezuela
Alejandra Sandoval sobre sismos en Venezuela/Canal RCN

La actriz Alejandra Sandoval rompió el silencio sobre los momentos de angustia que vivió tras los dos terremotos que sufrió Venezuela, país en el que reside desde hace varios años con su esposo Jorge Reyes y su hija menor Miranda.

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¿Cómo vivió Alejandra Sandoval los sismos en Venezuela?

La colombiana concedió una entrevista para un medio internacional en el que dio a conocer algunos detalles de cómo experimentó los sismos en Venezuela, que han dejado miles de fallecidos y desaparecidos.

alejandra sandoval habal de terremotos en venezuela

"Cuando nos dimos cuenta que estaba temblando yo me puse de pie, agarré a Miranda esperando que pasara, pero no, empezó a empeorar todo y ahí me di cuenta que no era un temblor. Era tan fuerte todo que yo abracé a la niña y dije bueno 'aquí nos vamos a m*rir', eso fue lo que yo pensé y sentí, estaba esperando que se cayera el piso o el techo", contó.

Indicó que las demás personas empezaron a reaccionar y evacuaron el lugar hacia un espacio donde no había construcciones para que no les cayera nada encima.

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¿Alejandra Saldoval quedó con secuelas tras sismos en Venezuela?

Indicó que afortunadamente no murieron familiares o amigos cercanos, pero sí algunos conocidos y eso le ha afectado bastante, detallando que dicha situación la ha dejado con varias secuelas que la han llevado a tomar ciertas medidas con su familia.

secuelas de alejandra sandoval tras sismos en venezuela

"Si Jorge va a salir, vamos los tres. Los tres juntos siempre. Todavía no ha pasado la semana y la primera vez que salimos fue con camisetas iguales con apellidos por detrás, como un poco intensa, pero ajá. Estoy en ese proceso de shock, me imagino que la otra semana tendré que buscar apoyo psicológico y emocional para poderlo verbalizar con un profesional", agregó.

Asimismo, indicó que todas las personas se han vistos muy solidarias ayudando desde como pueden para todos los afectados de esta tragedia.

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Por ahora, siguen buscando entre los escombros para salvar la mayor cantidad de vida posibles.

Varios entes internacionales y famosos también han mostrado todo su apoyo para los damnificados de estos terremotos.

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