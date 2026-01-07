Cintia Cossio celebró los 10 meses de su bebé Lorenzo con un video en el que se encuentra cargándolo y dándole muchos besos. Además, escribió un conmovedor mensaje.

Cintia Cossio grabó un video con su bebé Lorenzo para celebrar su cumpleaños y generó ternura en sus seguidores (Foto por Canal RCN).

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¿Quién es Cintia Cossio?

Cintia Cossio es una reconocida empresaria, modelo, creadora de contenido y hermana de Yefferson Cossio.

La paisa nació el 24 de octubre de 1996 en Medellín e inició su vida laboral vendiendo postres y productos de aseo. Sin embargo, en el año 2013, decidió dar el salto a las redes sociales creando contenido de bromas y estilo de vida.

Cinco años después, Cintia Cossio alcanzó la fama en el mundo digital con su perfil en Instagram y su cuenta en una página azul.

Actualmente, Cintia comparte contenido de viajes, maquillaje, moda, y estilo de vida. La influencer cuenta con 10 millones de seguidores en TikTok y 8 millones de seguidores en Instagram.

¿Quién es el padre de los dos hijos de Cintia Cossio?

Cabe destacar que, lo hijos de Cintia han sido centro de atención mediática no solo por su parecido, sino también, por la identidad del padre de sus hijos.

El hombre que capturó la atención de Cintia es Jhoan López desde hace varios años, convirtiéndose no solo en una de las parejas más destacadas en el mundo del entretenimiento, y a su vez por todos los detalles que comparten en las redes sociales.

En la actualidad, Jhoan cuenta con más de tres millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, sorprendiendo no solo por la estable relación con la hermana de Yeferson Cossio, sino por todos los acontecimientos que comparte en sus redes sociales al ser un destacado creador de contenido digital.

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Cintia Cossio enterneció a los seguidores con su mensaje en la celebración del cumpleaños de su hijo Lorenzo (Foto por Freepik).

¿Cómo se conocieron Cintia Cossio y Jhoan López?

Jhoan y Cintia se conocieron en la adolescencia y tuvieron un noviazgo que duró 10 años. Posteriormente, se casaron y tuvieron a su primer hijo Thiago cuando Cintia tenía tan solo 18 años. Sin embargo, en noviembre de 2023 anunciaron su separación.

Luego, en marzo de 2025, confirmaron que retomaron su relación y dieron a conocer que tendrían un segundo hijo. Meses después, nació Lorenzo el primero de septiembre de 2025.

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¿Cómo celebró Cintia Cossio el cumpleaños de su bebé?

En una reciente publicación en sus redes sociales, Cintia Cossio aprovechó la oportunidad para celebrar los primeros diez meses de su bebé. Uno de los detalles que más tomó por sorpresa a los internautas es el parecido que la influenciadora tiene con su hijo.

Cintia Cossio celebró el cumpleaños de su bebé con un video donde se encuentra cargándolo en sus brazos y dándole besos en los cachetes.

En la descripción de la publicación la creadora de contenido paisa escribió: