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Alexa Torrex hizo inesperada revelación sobre Tebi Bernal, ¿durmieron juntos y luego la ghosteó?

Alexa Torrex causó revuelo entre sus fanáticos tras fuerte declaración luego de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex hace revelación sobre Tebi Bernal tras La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La influenciadora Alexa Torrex sorprendió a sus millones de fanáticos en redes sociales luego de hacer una reveladora confesión.

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¿Qué confesó Alexa Torrex tras salir de La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido sostuvo una entrevista con la empresaria Yina Calderón, quien decidió cuestionar a la cucuteña desde uno de sus carros junto a su hermana Leonela.

alexa torrex habria estado con tebi bernal

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde suman miles de seguidores, compartieron un pequeño adelanto de la entrevista y en esta la influenciadora fue interrogada sobre su privacidad.

La cantante confesó que sí sostuvo una noche con uno de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia, donde muchos fanáticos han relacionado que podría ser con el modelo paisa Tebi Bernal, con quien sostuvo un leve romance en el reality.

Además, Alexa Torrex señala que luego de eso le dejó de hablar, por lo que, sus fanáticos no dudan de que se trate de Tebi Bernal debido a que pocos días después de haber salido de la competencia se dejaron de hablar y no sostuvieron más comunicación.

"SÍ tuve relaciones se*uales con mi excompañero de reality. Una vez se terminó el programa, que no lo niegue", es otra frase que agregó Yina Calderón que supuestamente habría hecho Alexa en la entrevista.

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La entrevista completa saldrá a la luz este jueves a las 7 de la noche, por lo que, para conocerse más detalles al respecto se debe esperar a su revelación completa.

alexa torrex sobre su solteria

Desde ya sus fanáticos han reaccionado al respecto, muchos con asombro, otros con escepticismo y otros criticándola por dar a conocer esos detalles de la relación que tuvieron.

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¿Alexa Torrex está soltera?

La artista comentó a sus fanáticos que en este momento se encuentra sanando su corazón luego de la decepción amorosa que vivió con Tebi Bernal y que se encuentra enfocada 100% en su carrera profesional, detallando que por ahora, no quiere tener ninguna relación sentimental.

Por ahora, Alexa Torrex sigue entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales y su música.

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