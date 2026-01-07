Sara Uribe fue contundente, ¿lanzó indirecta a Fredy Guarín?

La presentadora Sara Uribe causó revuelo entre miles de sus fanáticos luego de lanzar un particular mensaje en sus redes sociales.

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¿Qué dijo Sara Uribe sobre el amor?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, un video en el que es la modelo y el cual habla sobre un amor fallido, donde un hombre le manifiesta a una mujer y le pide que no sufra por quien no la merece.

Asimismo le reitera que solo le hizo promesas falsas y la que dejó sola y enamorada, mientras ella solo le mendigaba amor.

"Si algo me deja este proyecto, es recordar que ninguna mujer debería conformarse con menos del amor, el respeto y el valor que merece. A veces, el acto más valiente es elegirnos, poner límites y entender que el amor nunca debería vivirse desde la escasez", escribió la paisa.

Asimismo, agradeció a todo el equipo por confiar en ella para darle vida a esa historia, la cual esperaba que muchos disfrutaran.

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¿Sara Uribe le lanzó indirecta a Fredy Guarín?

Luego de la publicación, muchos fanáticos relacionaron no solo las palabras de la presentadora con la reciente reconciliación entre exfutbolista Fredy Guarín y su exesposa Andreina Fiallo, sino también la letra de la canción con la relación que tuvo la paisa con el deportista.

Algunos indicaron que no puede ser coincidencia y que sin duda alguna se estaría expresando sobre la segunda oportunidad en el amor que decidieron darse Fredy Guarín y Andreina Fiallo.

Por el momento, Sara Uribe no se ha dirigido específicamente a dicha reconciliación, pero sí ha dejado varios mensajes en sus redes sociales, que muchos seguidores han relacionado con dicha situación.

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Por ahora, la presentadora se encuentra disfrutando de sus vacaciones junto a su hijo Jacobo, detallando lo feliz que es a su lado y resaltando que es quien realmente le importa.

En cuanto a Fredy Guarín sigue celebrando su cumpleaños con Andreina Fiallo, sus dos hijos Daniel y Danna, y con varios allegados.