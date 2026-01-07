¿El cielo rojo en Venezuela es señal de otro sismo?, esto explicó un experto

El pasado miércoles 24 de junio, Venezuela fue sacudida por dos fuertes eventos sísmicos, uno con magnitud de 7.5 y el otro con 7.2, ambos con una profundidad superficial.

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De acuerdo con los reportes, hasta el pasado martes 30, había una cifra de 1719 fallecidos y más de cinco mil heridos, además de 40 mil desaparecidos. Sin embargo, el número de muertos habría ascendido a más de dos mil este miércoles.

Desde que ocurrió la tragedia, ha temblado más veces en el país vecino, pero estas sacudidas han sido menores a una magnitud de 5.0; así mismo, en el territorio colombiano también ha habido eventos sísmicos que, por fortuna no ha pasado a mayores.

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Tras una semana del desgarrador momento que golpeó al pueblo venezolano, ha habido varias alarmas sobre un nuevo sismo, tras un supuesto fenómeno natural que ocurrió en la tarde del pasado miércoles, pero ante esto, un experto explicó lo ocurrido.

¿Qué dijo el experto sobre el cielo rojo en Venezuela?, ¿es alerta de un nuevo sismo?

A través de redes sociales, se pronunció Jorge Félix, un meteorólogo de Venezuela quien, explica la verdad sobre el alarmante cielo rojo de su país.

“El cielo rojo en Caracas no es señal de que va a ocurrir otro sismo”, dijo.

La aparición de un cielo rojo en Venezuela desató teorías: esta es la explicación. (Foto/ Freepik)

De acuerdo con el experto, el cielo color rojo es un fenómeno óptico, pues explicó que esto se debe al sol sobre el horizonte y la luz se dispersa, por lo que el naranja y el rojo son los colores que predominan.

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A esto se le suma la nubosidad y las nubes o polvos del Sahara que están presentes; así es como Jorge hace un llamado a la calma.

¿En Venezuela puede volver a presentarse un fuerte sismo?

¿El cielo rojo es señal de otro sismo? (Foto/ Freepik)

Lo que escribió el meteorólogo en su publicación al explicar el fenómeno del cielo rojo en Venezuela, explica que la posibilidad de que se presente otro sismo superior a 7.0 de magnitud es baja.

Por eso mismo hizo su explicación para así no alertar a los ciudadanos y enviar un mensaje de calma ante tanta angustia que se sigue viviendo en el vecino país, tras la tragedia en medio de la crisis que no han podido superar.