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Aida Victoria se sumó a la polémica por la ropa donada en Venezuela: esta fue su reacción

Aida Victoria Merlano se pronunció por las críticas que han recibido los venezolanos que piden que no donen ropa dañada.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Aída Victoria explotó por las donaciones a Venezuela
Aída Victoria se pronunció sobre la polémica de las donaciones a Venezuela. (Foto/ Canal RCN- Foto/ Freepik)

Tras los dos fuertes terremotos en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, los latinoamericanos han sumado refuerzos para ayudar y donar lo que más puedan para el vecino país.

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Pues son muchos los damnificados que dejó esta tragedia y luego de una semana de los eventos sísmicos, los voluntarios y los cuerpos de emergencia siguen haciendo una labor incansable de encontrar vida bajo los escombros.

Por otro lado, ha habido una gran controversia porque se han presentado críticas hacia los venezolanos, quienes han pedido que no donen ciertos artículos; esto ha causado conmoción en redes y mucho rechazo.

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Luego de estas críticas, Aida Victoria Merlano se metió en la polémica y dio un mensaje contundente en defensa de los ciudadanos de Venezuela, quienes han enfrentado cuestionamientos por sus reclamos.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano en defensa de las críticas contra los venezolanos?

La empresaria y creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, se sumó a la polémica por las críticas que se han generado debido a la ropa que están donando a los damnificados de Venezuela luego de los terremotos que los sacudió hace una semana.

Aída Victoria se pronunció sobre la polémica de las donaciones a Venezuela
Aída Victoria salió en defensa de los venezolanos tras esta polémica. (Foto/ Canal RCN)

A través de un live, la barranquillera fue contundente y pidió respeto por los venezolanos, recalcando “el dolor ajeno”, pues se puso muy seria al decir que las personas estaban donando ropa dañada.

Aida dijo que se debía donar lo que a uno le gustaría recibir y que entendía que las personas querían ayudar de corazón, pero no podían dar ropa que no fuera apta para usar y por eso hizo la recomendación de que fueran más empáticos y consientes.

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¿Cuál es la polémica que genera críticas en contra de los venezolanos en medio de su tragedia?

Hace algunos días, se formó un gran revuelo en redes sociales porque, algunos venezolanos estaban diciendo que no donaran ropa dañada o que no se pudiera utilizar; lo que causó críticas en contra de lo ciudadanos del vecino país.

Aída Victoria salió en defensa de los venezolanos tras esta polémica
Aída Victoria explotó por las donaciones a Venezuela. (Foto/ Freepik)

Precisamente, se ha pedido que no tiene que ser ropa nueva de marca, solo que sea utilizable en medio de esta lamentable tragedia.

Así mismo, ha habido polémica por los alimentos, ya que han donado productos que deben ser refrigerados y en medio de la urgencia no hay dónde.

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