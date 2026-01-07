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Aida Victoria abrió su corazón y habló de su relación con Westcol: "le entregué todo lo que yo era"

La creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al revelar un texto que le escribió a su pareja en un momento vulnerable.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Aida Victoria Merlano y Westcol
Aida Victoria habló de su relación con Westacol (Foto de Canal RCN y AFP/Arturo Holmes)

La reconocida creadora de contenido y empresaria, Aida Victoria Merlano, abrió su corazón a través de un en vivo de TikTok y habló de su relación con el streamer, Westcol.

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¿Hace cuánto Westcol y Aida Victoria fueron novios?

Hace algunos años, Westcol y Aida Victoria Merlano protagonizaron una serie de rumores en las redes sociales, ya que los internautas empezaron a sospechar que tenían un romance oculto. Fue hasta octubre del 2022 que hicieron oficial su noviazgo.

Dos meses después, a mediados de diciembre del 2022 los influenciadores dieron por terminada su relación, asegurando que había sido una decisión mutua y que habían quedado en buenos términos. La razón por la que, según ellos, la relación terminó, fue porque tenían un estilo de vida diferente y compromisos que no les permitían continuar juntos.

Relación de Aida Victoria y Westcol
Cronología de la relación de Aida Victoria y Westcol (Foto de AFP/Yuri CORTEZ)

Para sorpresa de sus seguidores, a finales del 2023, los empresarios retomaron su relación y volvieron a ser novios oficialmente, llegando a ser una de las relaciones más importantes y queridas por el público.

A pesar de que la pareja demostraba tener una relación estable y feliz, en junio del 2024 terminaron de manera contundente, generando una de las situaciones más mediáticas en el mundo del entretenimiento en Colombia.

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¿Por qué Aida y Westcol terminaron?

Antes de que hicieran pública su ruptura, los internautas comenzaron a sospechar que algo así estaba ocurriendo, ya que no se les veía juntos hace mucho tiempo. Una vez los influenciadores lo confirmaron, la situación se vio rodeada de acusaciones, indirectas y comentarios negativos de parte de ambos.

El punto de mayor controversia fue cuando Aida Victoria habló de una presunta infidelidad de Westcol. Según lo que la empresaria explicó, la situación rompió toda la confianza que tenía en él, ya que encontró conversaciones y recibió información de terceros.

Ruptura de Westcol y Aida
Razón por la cual terminó la relación de Aida Victoria y Westcol (Foto de Canal RCN)

Westcol, por su lado, aceptó que había cometido un error (sin referirse directamente a una infidelidad) y aceptó que había sido el responsable de que la relación hubiese terminado.

Una vez se conoció la versión de ambos, los internautas no dudaron en defender a Aida y atacar a Westcol por lo que había pasado, ya que el comportamiento de ambos fue totalmente contrario. Mientras Aida publicaba cosas de amor propio, superación, decepción y pérdida de confianza; Westcol compartía mensajes de arrepentimiento y de aprender de los errores.

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¿Qué dijo Aida sobre su relación con Westcol?

En diciembre del 2025 Aida Victoria lanzó su primer libro titulado “Los Amores de Victoria”, donde cada capítulo narra una parte de su vida, incluidas sus pasadas relaciones amorosas.

A pesar de que ahora mantienen una relación cordial y Westcol ya tiene pareja, recientemente Aida hizo un en vivo en TikTok donde leyó el capítulo llamado “El Rayo Mcqueen dejó de ser rojo y tú dejaste de ser tú”, el cual, según aseguran los internautas, le pertenece a Westcol.

Durante su lectura, mencionó algunas frases conmovedoras que desataron cientos de comentarios en redes sociales, ya que sus seguidores confesaban que les gustaría verlos juntos de nuevo:

Tus conquistas eran mi gasolina y en cada triunfo tuyo yo empezaba a sentirme capaz de ponerme varas más altas...

Quise tanto hacerte el bien, que cuando te afectaba que yo brillara, me apagaba...

Me movía entre la confusión y el cansancio, aferrada a la versión tuya que conocí al principio, como si aún pudiera regresarte allí...

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