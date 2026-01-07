Tras el último encuentro entre la Selección de México y la Selección de Ecuador, el nombre del jugador del partido ha estado retumbando en las redes sociales. Se trata de Julián Quiñones, un colombiano que está jugando la Copa Mundial con el equipo azteca.

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¿Quién es Julián Quiñones?

Julián Quiñones es un delantero y extremo nacido en Nariño, Colombia, quien hace algún tiempo se naturalizó como mexicano y actualmente representa a la Selección de México. Quiñones creció en un contexto golpeado por el conflicto armado colombiano; es por ello que, en varias entrevistas, ha confesado que el fútbol era su refugio desde niño.

Tras desarrollar su habilidad deportiva en territorio colombiano, Julián fue fichado por un equipo mexicano llamado “Tigres UANL”, donde debutó en sus categorías inferiores. También pasó por los clubes “Venados FC” y “Lobos BUAP”.

Su consolidación en el fútbol profesional llegó con el “Atlas Fútbol Club”, donde fue una de las grandes figuras. Posteriormente, fue fichado por el “Club América”, donde continuó destacándose como goleador y conquistó nuevos campeonatos de la Liga MX.

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¿Por qué Julián Quiñones juega con México y no con Colombia?

Aunque Julián Quiñones nació en Colombia, desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en México. Gracias a ello, en 2023 obtuvo la nacionalidad mexicana y decidió representar a “La Tri”.

Julián Quiñones eligió jugar con la Selección de México (Foto de AFP/CARL DE SOUZA)

En varias ocasiones, el jugador ha explicado que México le dio la oportunidad de crecer como futbolista y construir su vida personal, razón por la cual sintió un fuerte compromiso con el país.

Poco tiempo después de que obtuvo su doble nacionalidad, debutó con la selección absoluta, donde ha logrado ser una pieza importante ayudando al equipo a conquistar la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro.

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¿Por qué Julián Quiñones fue nombrado el mejor jugador de la Selección de México?

La participación de Julián Quiñones ha causado miles de comentarios positivos y negativos, ya que el 11 de junio fue nombrado como el jugador del partido por la FIFA tras la victoria de México contra Sudáfrica.

Poco tiempo después, el 30 de junio volvió a ser elegido como el Jugador Más Valioso de la selección mexicana tras su victoria de 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final.

El título que le dieron fue importante para él, ya que fue quien marcó el primer gol del partido, el cual resultó ser determinante para el marcador.

Julián Quiñones fue nombrado el mejor jugador de la Selección de México (Foto de AFP/ Alfredo ESTRELLA)

En redes sociales, ha habido una gran cantidad de fotos y memes haciendo alusión a que, prácticamente, el mejor jugador de México es colombiano, lo cual le causa gracia a los aficionados. Algunas de las publicaciones más virales al respecto han sido: