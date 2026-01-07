El nombre de Harry Kane se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido delantero, sino también, por anotar dos goles en los 16avos de final al equipo de Inglaterra ante RD Congo.

Así también, muchos internautas se han sorprendido con la belleza de su esposa, llamada Kate Kane, quien ha acaparado la atención mediática al estar en el Mundial 2026.

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¿Quién es la bella esposa de Harry Kane, el delantero de Inglaterra?

Harry Kane ha acaparado la atención mediática tras el gran desempeño que obtuvo en el partido de 16avos de final en el partido de Inglaterra con RD Congo, ganándole 2-1 en el Mecedes-Benz Stadium en Estados Unidos.

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Así también, muchos internautas se han sorprendido con la aparición de su esposa Kate, quien compartió varias fotografías de su presencia en el partido, enviándole todo su apoyo al futbolista.

Recientemente, Kate compartió una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 300 mil seguidores, en la que manifestó todo su apoyo a Harry junto a sus hijos, expresando las siguientes palabras:

“Atlanta, vamos”, agregó Kate en la descripción de la publicación.

Así también Kate ha demostrado que es creadora de contenido digital, pues, mantiene informados a sus seguidores sobre todo lo que hace en su vida cotidiana.

¿Cómo luce la esposa de Harry Kane? | AFP: Odd Andersen

¿Cuál fue la razón por la que RD Congo quedó eliminada del Mundial 2026?

Desde que llegan los 16avos de final en el Mundial 2026, los internautas se sorprenden con todos los acontecimientos que se presentan dentro del torneo deportivo, en especial, en esta faceta, en el que se evidencia que el equipo que obtenga mejores resultados es el mejor y clasifica a los octavos.

¿Cuál fue la razón por la que Inglaterra le ganó a RD Congo? | Foto: Freepik

Por esta razón, Inglaterra generó una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al ver que a pesar de perder en la primera parte del partido con RD Congo, no se demoraron en empatar y ganarle 2-1 al equipo rival.

Sin duda, el delantero Harry Kane ha generado una gran variedad de opiniones, no solo por su talento, sino también, por anotar cinco goles en el Mundial, seguido de Mbappé y Messi, quienes tienen seis goles.