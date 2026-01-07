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¿Quién es Erling Haaland? El futbolista ‘vikingo’ que enamora en el Mundial 2026

Con un estilo físico llamativo el delantero de Noruega se ha ganado el protagonismo en el Mundial de fútbol 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Erling Haaland: el futbolista ‘vikingo’ que enamora en el Mundial 2026
Erling Haaland: el futbolista ‘vikingo’ que enamora en el Mundial 2026. (Foto AFP: Justin Casterline).

Erling Haaland se ha convertido en uno de los nombres más comentados del Mundial de fútbol 2026 gracias a su presencia con la selección de Noruega y su capacidad para marcar goles de formas inimaginables. Su potencia física y efectividad en la cancha lo han posicionado como una de las grandes atracciones del torneo, generando interés constante en cada partido que disputa.

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¿Quién es Erling Haaland?

Erling Haaland, de 25 años, se desempeña como delantero del Manchester City y es una de las principales figuras de la selección de Noruega. Su vínculo con el deporte viene de familia, ya que sus padres fueron atletas profesionales.

El inesperado detalle sobre Erling Haaland que pocos conocían
Erling Haaland tiene un hijo pequeño llamado Odín. (Foto Jonathan NACKSTRAND / AFP)

Su padre, Alf-Inge Haaland, también fue futbolista profesional, mientras que su madre, Gry Marita Braut, se destacó en el heptatlón.

En su vida personal, mantiene una relación con Isabel Haugseng Johansen, con quien tiene un hijo llamado Odín.

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¿Por qué Erling Haaland llama la atención en el Mundial 2026?

Más allá de su desempeño en la cancha de fútbol, Erling Haaland ha logrado acaparar las miradas alrededor del mundo por su característico estilo físico, su larga melena, su personalidad fascinante y su increíble sentido del humor.

Erling Haaland tiene novia colombiana
Erling Haaland tiene su primer hijo con su pareja. (AFP: Oli SCARFF)

El delantero de Noruega, actualmente apodado en redes sociales como el “vikingo”, se ha ganado el protagonismo en la competición deportiva y ha reforzado su condición de estrella a nivel mundial, atrayendo miradas tanto por su rendimiento como por el impacto que genera una vez pisa la cancha de fútbol.

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Su potencia goleadora lo ha convertido en uno de los nombres más comentados del Mundial 2026, al punto de que redes sociales como TikTok y X se han llenado de videos, memes y montajes en los que aparece caracterizado como un vikingo.

Sin duda, Haaland se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta edición, no solo por lo que hace dentro del campo, sino también por todo lo que genera fuera de él, prueba de esto ha sido los fans que ha ganado a lo largo del Mundial de fútbol 2026.

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