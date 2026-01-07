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El inesperado detalle sobre Erling Haaland que pocos conocían: tiene un hijo con un curioso nombre

Mientras destaca en el Mundial 2026, muchos descubrieron que el delantero noruego ya es padre y el significado del nombre de su hijo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Pocos sabían este detalle sobre Erling Haaland: ya es papá
El inesperado detalle sobre Erling Haaland que pocos conocían: tiene un hijo con un curioso nombre (Foto freepik) (Foto Justin Casterline / AFP)

Erling Haaland no solo está dando de qué hablar por su desempeño en el Mundial 2026, sino también por los memes que se han viralizado en redes sociales sobre su forma de correr y su imponente físico.

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El delantero noruego, conocido por muchos aficionados como el "Vikingo", se ha convertido en uno de los futbolistas más comentados del torneo.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a despertar curiosidad otro aspecto de su vida personal. Muchos seguidores descubrieron que el delantero ya es padre y que el nombre de su hijo tiene un significado muy especial relacionado con la cultura nórdica.

¿Erling Haaland tiene hijos?

El delantero del Manchester City tiene un hijo junto a su pareja, Isabel Haugseng Johansen, quien también fue futbolista en Noruega. Aunque ambos han mantenido su vida privada alejada de los medios, la llegada de su primer hijo fue anunciada por el propio Haaland en octubre de 2024.

El anuncio ocurrió durante un partido de entre Noruega y Eslovenia. Después de marcar un doblete en la victoria de su selección, el atacante celebró colocando el balón debajo de su camiseta para simular un embarazo y luego llevó su pulgar a la boca, imitando el gesto de un bebé. Más tarde publicó una fotografía de esa celebración acompañada por un emoji de un bebé y la palabra"pronto".

Aunque el futbolista no volvió a dar muchos detalles sobre el embarazo, medios europeos confirmaron que el niño nació en diciembre de 2024.

El detalle de la vida privada de Erling Haaland que sorprendió a sus seguidores
Pocos sabían este detalle sobre Erling Haaland: ya es papá (Foto Buda Mendes / AFP)

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¿Cómo se llama el hijo de Erling Haaland?

De acuerdo con la información divulgada por la prensa internacional, el hijo del delantero se llama Odin, un nombre que tiene un fuerte significado dentro de la mitología nórdica.

Odín es considerado el dios principal de la mitología escandinava y es reconocido como el rey de los dioses. Se le relaciona con la sabiduría, la estrategia, la guerra, la magia, la poesía y el conocimiento. Su nombre proviene del antiguo nórdico Óðinn, derivado de la palabra óðr, que hace referencia a la inspiración, el pensamiento y el conocimiento.

La elección del nombre no pasó desapercibida entre los seguidores del futbolista, quienes destacaron que refleja las raíces noruegas de Haaland y mantiene un vínculo con la historia y la tradición de su país.

Del pequeño no se tiene más información ni fotografías de su aspecto, puesto que la pareja decide mantener la identidad de su hijo privada.

El inesperado detalle sobre Erling Haaland que pocos conocían
Erling Haaland tiene un hijo pequeño llamado Odín. (Foto Jonathan NACKSTRAND / AFP)
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