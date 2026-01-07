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Isabella Ladera compartió una situación traumática durante su embarazo tras el sismo en Venezuela

Isabella Ladera relató que vivió una situación traumática durante su embarazo tras el sismo ocurrido en Venezuela.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El difícil episodio que vivió Isabella Ladera durante su embarazo tras el sismo en Venezuela
El difícil episodio que vivió Isabella Ladera durante su embarazo tras el sismo en Venezuela. (Foto AFP: Giorgio Viera | Freepik).

Isabella Ladera contó que vivió un episodio traumático durante su embarazo tras el sismo registrado hace pocos días en Venezuela, el cual ha dejado miles de heridos, desaparecidos y fallecidos. La creadora de contenido venezolana habló del impacto emocional que esta situación tuvo en su etapa de gestación, lo que generó reacciones en redes sociales.

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¿Cuál fue la situación traumática que vivió Isabella Ladera durante su embarazo tras el sismo en Venezuela?

La creadora de contenido venezolana Isabella Ladera compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una amplia audiencia, un conmovedor mensaje en el que habló del impacto emocional que le ha generado el sismo ocurrido recientemente en Venezuela, pese a no haber estado presente durante el hecho.

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Nuevo movimiento telúrico genera preocupación en Venezuela. (Foto/ Freepik)

En su publicación, Ladera relató que desde entonces ha tenido sueños recurrentes con escenas relacionadas con la tragedia, incluyendo personas atrapadas bajo escombros y situaciones en las que ella misma y su bebé aparecen en ese contexto. Según explicó, estas imágenes han sido constantes y angustiosas.

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“Desde que pasó todo no he dejado de soñarme a mí misma sacando a personas de los escombros, a mí debajo de los escombros y anoche hasta que mi bebé estaba naciendo bajo ellos también, juro ha sido horrible”.

¿Qué llamado hizo Isabella Ladera para las víctimas del sismo en Venezuela?

La influencer también señaló que su experiencia la llevó a reflexionar sobre el impacto psicológico en quienes sí vivieron el sismo de manera directa. En ese sentido, hizo un llamado a la empatía y destacó la importancia de que las personas afectadas reciban apoyo emocional y atención terapéutica oportuna.

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¿Cuándo ocurrió el doble terremoto en Venezuela? | Foto: Freepik

Asimismo, su mensaje se centró en la preocupación por la salud mental de las víctimas y en la necesidad de acompañamiento para quienes puedan estar atravesando secuelas emocionales tras la emergencia.

“Lo comento porque no me imagino lo que deben de estar sintiendo las personas que lo vivieron y todos los traumas que deben de tener, oremos mucho por ellos y porque puedan tener terapia ASAP, siento que es un llamado de urgencia”.

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