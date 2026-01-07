Esta es la curiosa tradición que tiene Néstor Lorenzo antes de cada partido de Colombia

El fútbol está rodeado de tradiciones, supersticiones y rituales que, para muchos, hacen parte de la preparación antes de cada partido.

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En distintos países existen costumbres que los hinchas, jugadores y entrenadores repiten porque creen que les traen suerte o ayudan a mantener una buena racha. Aunque para algunos solo son coincidencias, para otros hacen parte del mundo del deporte.

En el caso de la Selección Colombia, los aficionados descubrieron un detalle que acompaña al director técnico Néstor Lorenzo en cada entrenamiento y partido, convirtiéndose para muchos en su particular cábala.

La tradición que Néstor Lorenzo cumple antes de cada partido de Colombia (Foto ULISES RUIZ / AFP)

¿Qué son las cábalas en el fútbol?

En el fútbol, una cábala es un ritual, superstición o costumbre que realizan jugadores, entrenadores o hinchas con la convicción de que puede influir en el resultado de un partido. Aunque no existe evidencia de que estos actos tengan un efecto real sobre el desempeño deportivo, forman parte de la cultura futbolística en todo el mundo.

Entre los hinchas es común ver personas que utilizan siempre la misma camiseta, se sientan en el mismo lugar para ver los partidos o incluso comen el mismo alimento cuando su equipo viene ganando. Por su parte, algunos futbolistas acostumbran entrar al campo con el pie derecho, usar una prenda específica o repetir exactamente la misma rutina antes de cada compromiso.

Los entrenadores tampoco son ajenos a estas costumbres. Uno de los casos más conocidos fue el del argentino Carlos Bilardo, quien mantenía diferentes rituales durante los torneos, convencido de que ayudaban al rendimiento del equipo.

Esto hace Néstor Lorenzo antes de cada partido de la Selección Colombia (Foto ULISES RUIZ / AFP)

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¿Cuál es la cábala de Néstor Lorenzo?

Los seguidores de la Selección Colombia notaron que Néstor Lorenzo siempre aparece con una imagen religiosa en su planilla de trabajo.

En varias fotografías oficiales de entrenamientos se observa que, detrás de sus apuntes, lleva una imagen de la Virgen de Luján, considerada la patrona de Argentina y una de las advocaciones marianas más importantes de América Latina.

El propio entrenador ha explicado en distintas oportunidades que es una persona de profunda fe y que suele encomendar cada partido a la Virgen. Incluso ha manifestado públicamente que es "muy mariano", por lo que mantener esa imagen cerca se convirtió en una costumbre antes de cada encuentro.

Con el paso del tiempo, la presencia de la Virgen de Luján en las planillas del cuerpo técnico colombiano ha llamado la atención de los aficionados, quienes consideran este gesto como la cábala personal del entrenador.