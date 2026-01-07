Pékerman reveló a cuál selección apoyaría en un partido entre Colombia y Argentina

José Néstor Pékerman, exdirector técnico de Colombia y futbolista nacido en Argentina, respondió a la pregunta que muchos se hacen: ¿a qué selección apoyaría si ambos países se enfrentaran en la Copa Mundial de 2026?

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¿Por qué José Néstor Pékerman es tan importante para la Selección Colombia?

José Néstor Pékerman no solo es uno de los entrenadores más exitosos de la historia de la Selección Colombia, sino que para muchos aficionados fue quien dividió la historia del equipo en dos, cambiando la forma en la que todos los colombianos entendían y vivían el fútbol.

Pékerman fue presentado como entrenador de Colombia en enero de 2012, cuando la Selección atravesaba un momento de incertidumbre táctica y técnica. Su llegada generó expectativa gracias a la larga y reconocida trayectoria que tenía en el fútbol.

Su primer gran logro fue clasificar a la Tricolor al Mundial de Brasil 2014, rompiendo con la ausencia de 16 años. Aquel torneo se considera el punto más alto del equipo, ya que ganó los tres partidos de la fase de grupos, eliminó a Uruguay en octavos de final, alcanzando por primera vez los cuartos de final del torneo.

Pékerman fue el director de la Selección Colombia durante 6 años (Foto de AFP/Luis ACOSTA)

A pesar de que fueron eliminados por el anfitrión, Brasil, Colombia terminó en el torneo como una de las selecciones más elogiadas, ya que James Rodríguez fue el goleador de aquella Copa del Mundo.

En el año 2018 dejó su puesto en la dirección técnica, dejando datos impresionantes en la historia de la Selección: De los 79 partidos que dirigió, 43 fueron victorias, 17 empates y 19 derrotas.

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¿Cómo ha sido la trayectoria de Pékerman en el fútbol argentino?

Así como Pékerman hizo historia en Colombia, también la hizo en Argentina, siendo considerado el gran arquitecto del fútbol juvenil moderno. Antes de dedicarse a ser entrenador, Pékerman fue futbolista profesional en Argentinos Juniors, donde disputó más de 130 partidos. Sin embargo, tuvo que retirarse por una lesión en su rodilla.

Después de algún tiempo de trabajar con los jóvenes futbolistas del país, fue contratado por la Asociación del Fútbol Argentino para dirigir la selección Sub-20 en 1994, llevando al equipo a ser campeón del mundo en tres ocasiones.

Así fue el paso de Pékerman por la Selección de Argentina (Foto de AFP/Emmanuel DUNAND)

Uno de los episodios más recordados de Pékerman fue su intervención para que Lionel Messi jugara con Argentina y no con España, ya que existía la posibilidad de que jugara con el equipo europeo.

En 2004 asumió como entrenador de la selección mayor e hizo una de las mejores temporadas del equipo, ya que durante el tiempo que estuvo allí logró clasificar al Mundial de Alemania 2006 y llegó hasta los cuartos de final del torneo.

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¿A cuál equipo apoyaría Pékerman si se enfrentara Colombia y Argentina?

Entendiendo el contexto de la carrera deportiva de “el profe” en ambas selecciones, recientemente en una entrevista le preguntaron a cuál equipo apoyaría en el Mundial 2026 en un eventual enfrentamiento.

Con una risa nerviosa, Pékerman respondió:

Para mí va a ser un dolor (…) me pondré muy contento por el que gane y muy triste por el que pierda, pero sería también justo.

Además, el entrenador mencionó que le gustaría que la disputa fuera en la final del torneo