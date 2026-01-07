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Calendario lunar julio 2026: estas son las mejores fechas para cortarte el cabello

El calendario lunar revela los mejores días de julio 2026 para cortarte el cabello según tu objetivo

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mejores días para cortarse el pelo en julio
Las fechas para cortarse el cabello en julio 2026, según calendario lunar. (Fotos: Freepik)

Llegó la mitad de año, comienza un nuevo mes y muchas personas comienzan a buscar las mejores fechas para cortarse el cabello, de acuerdo con el calendario lunar y según las necesidades de su melena.

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¿Cuáles son las mejores fechas para cortarse el cabello en julio de 2026, según el calendario lunar?

Muchos creen que cada fase puede favorecer al crecimiento más rápido, fortalecer la fibra capilar o ayudar a mantener el corte por más tiempo.

Los días en que la Luna se encuentra en fase creciente suelen ser los más recomendados para quienes desean que el cabello crezca con mayor rapidez después del corte.

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Por otro lado, quienes prefieren mantener su peinado por más tiempo o buscan retrasar el crecimiento suelen optar por cortarlo durante la fase menguante.

Mejores días para cortarse el pelo en julio
Las fechas para cortarse el cabello en julio 2026, según calendario lunar. (Foto: Freepik)

Para julio de 2026, estas son algunas de las fechas que suelen tenerse en cuenta:

  • Del 1 al 8 de julio: Luna creciente. Es uno de los periodos más recomendados para quienes desean estimular el crecimiento del cabello.
  • 9 de julio: Luna llena. Muchas personas consideran esta fecha favorable para fortalecer el cabello y darle mayor volumen.
  • Del 10 al 16 de julio: Luna menguante. Es el periodo elegido por quienes buscan que el corte dure más tiempo.
  • Del 25 al 31 de julio: Nueva fase creciente, considerada nuevamente una buena opción para quienes quieren renovar su look y favorecer el crecimiento.

¿Qué significado tiene cortarse el cabello según el calendario lunar?

Para muchas personas, cortarse el cabello en determinados días del calendario lunar no solo representa un cambio de imagen, sino también una forma de cerrar etapas, atraer nuevas oportunidades o comenzar un nuevo ciclo.

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La Luna creciente simboliza expansión, crecimiento y abundancia, por esta razón es el momento ideal para quienes desean que su cabello crezca con mayor rapidez y fuerza.

Mejores días para cortarse el pelo en julio
Las fechas para cortarse el cabello en julio 2026, según calendario lunar. (Foto: Freepik)

En cambio, la Luna menguante está asociada con soltar lo que ya no aporta, depurar energías y mantener por más tiempo los cambios realizados.

Incluso, hay quienes esperan la Luna llena porque la relacionan con vitalidad, brillo y fortalecimiento, mientras que la Luna nueva suele verse como una oportunidad para iniciar de cero.

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