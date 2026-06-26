¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado

Tras el fuerte terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio y los recientes sismos que se han sentido en Colombia, miles de personas han buscado información sobre cómo actuar correctamente durante este tipo de emergencias.

En medio de este panorama, la ingeniera civil e investigadora en Ciencias de la Tierra y Sismología, conocida en redes sociales como Gina Terremoto, compartió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de sufrir lesiones durante un sismo.

¿Qué se debe hacer en caso de un sismo o terremoto?

Según Gina Terremoto, el protocolo que actualmente recomiendan entidades como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) es el conocido como "Drop, Cover and Hold On" (Agáchese, Cúbrase y Agárrese).

Este procedimiento busca proteger a las personas de la caída de objetos, vidrios y otros elementos que representan el mayor riesgo durante un sismo.

La especialista explica que, si las condiciones lo permiten, una de las primeras acciones es cerrar las fuentes que puedan provocar incendios, como el gas. Posteriormente, se debe alejar de ventanas, lámparas, estanterías u objetos colgantes que puedan desprenderse y caer.

Una vez hecho esto, la recomendación es agacharse, proteger la cabeza y el cuello, ubicarse debajo de una mesa, escritorio o cualquier mueble resistente que sirva como cobertura y sujetarse firmemente hasta que termine el movimiento.

Recomendaciones en caso de sismos o terremotos para evitar lesiones (Foto IA)

Asimismo, insiste en no correr, no salir del edificio mientras el sismo está ocurriendo y evitar utilizar ascensores, escaleras eléctricas o bajar las escaleras durante el movimiento, ya que pueden convertirse en zonas de alto riesgo.

Cuando el temblor haya finalizado, se recomienda tomar el kit de emergencia, los documentos importantes y evacuar de manera ordenada hacia un punto de encuentro.

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¿Qué debe tener un kit de emergencia en caso de sismos?

Además de conocer cómo actuar durante un movimiento sísmico,es importante contar con un kit de emergencia listo en casa.

Entre los artículos que se recomienda tener siempre disponibles se encuentran:

Radio portátil y pilas de repuesto.

Linterna y baterías adicionales.

Velas y fósforos o encendedor.

Agua potable y alimentos no perecederos (verificando periódicamente su fecha de vencimiento).

Copias de documentos personales y de la vivienda en una bolsa impermeable.

Silbato para pedir ayuda en caso de quedar atrapado.

Bolsas plásticas de diferentes tamaños.

Copias de las llaves de la casa y del vehículo.

Una cobija o manta liviana.

Elementos básicos de higiene personal.

Botiquín de primeros auxilios con los medicamentos de uso frecuente.

Navaja multiusos, cinta adhesiva y cuerda.

Se recomienda mantener este kit en un lugar de fácil acceso para todos los integrantes de la familia y revisar periódicamente que los alimentos, medicamentos y baterías se encuentren en buen estado.