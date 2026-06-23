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Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

Pamplona fue la primera ciudad española en la que el artista se presentó, dejando sorprendidos a los asistentes.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Carlos Rivera se presentó en España
Gira de Carlos Rivera por España (Foto de AFP/Jason Koerner)

El artista mexicano, Carlos Rivera, sorprendió al público con su gran presentación en la primera fecha del recorrido de su gira ‘¡Vida México!, en España.

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¿Quién es Carlos Rivera?

Carlos Rivera es un cantante, compositor y actor nacido en Tlaxcala, México; es un artista muy importante actualmente en el mundo de la música en español, gracias a sus exitosas composiciones de géneros como el pop, las baladas románticas y el mariachi moderno.

La carrera musical de Carlos Rivera comenzó tras ganar la tercera edición de un reality musical en México en el 2004. A partir de ese momento, firmó con una disquera y comenzó su trayectoria profesional. Su talento lo ha llevado a varios proyectos musicales internacionales, donde sigue consolidando su nombre en la industria.

Carlos Rivera, artista mexicano
Inicios de la carrera de Carlos Rivera (Foto de AFP/ROB KIM)

Algunas de sus canciones más conocidas han formado parte de bandas sonoras de películas infantiles, como “Recuérdame”de la película "Coco". Sin embargo, también cuenta con otros éxitos destacados como “Me Muero”, “Te Esperaba”, “Que lo nuestro se quede nuestro” y “100 años”, entre otros.

Además, Carlos también ha participado en musicales importantes como ‘El Rey León’, ‘La Bella y la Bestia’ y ‘Mamma Mia’.

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¿Cómo fue el primer show de la gira de Carlos Rivera en España?

La historia de Carlos Rivera en España ha sido interésate, ya que lo considera un país que le ha abierto muchas puertas; tanto así que, el año pasado estuvo celebrando su vigésimo aniversario como una de las estrellas más importantes de su generación: su show ‘Carlos XX’.

Carrera de Carlos Rivera en España
Presentaciones de la gira de Carlos Rivera en España (Foto de Canal RCN)

Gracias a la afinidad del mexicano con el público español, el inicio de su gira ‘¡Vida México! Tour’ fue en el Navarra Arena de Pamplona, donde tuvo un lleno total en un show que duró más de 2 horas.

El artista interpretó más de 30 canciones, entre las que se encontraron las más exitosas de su carrera. Además, dividió el concierto en bloques que mezclaban pop romántico y música tradicional mexicana.

Uno de los momentos más emotivos de la presentación fue cuando interpretó la canción que marcó una generación: “Recuérdame” de la película "Coco".

¿Qué otras ciudades recorrerá Carlos Rivera en su gira?

Tras su impecable show en Pamplona, Carlos Rivera pretende seguir recorriendo España con los siguientes lugares y fechas:

  • 26 de junio - Castellón de la Plana
  • 27 de junio - Valencia
  • 3 de julio - Las Palmas de Gran Canaria
  • 5 de julio - Bilbao
  • 11 de julio - Alcalá de Henares
  • 12 de julio - Barcelona
  • 17 de julio - Murcia
  • 18 de julio - Almería
  • 22 de julio - Marbella

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