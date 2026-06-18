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Luis Miguel genera preocupación tras ser intervenido quirúrgicamente en Nueva York

Luis Miguel alarmó a sus seguidores tras conocerse que fue intervenido quirúrgicamente en Nueva York. ¿Cuál es su estado de salud?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Luis Miguel en la presentación de su último disco, "Mis boleros favoritos"
Luis Miguel alarmó a sus seguidores tras conocerse su intervención en Nueva York. (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

El cantante mexicano Luis Miguel nuevamente volvió a generar alarma entre sus seguidores tras conocerse que tuvo que ser intervenido de urgencias en la ciudad de Nueva York.

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¿Qué se sabe sobre la intervención de Luis Miguel en Nueva York?

La noticia comenzó a circular con fuerza después de que medios españoles y latinoamericanos aseguraran que el llamado “Sol de México” fue intervenido recientemente en un reconocido centro médico de Nueva York.

El cantante mexicano Luis Miguel en el Movistar Arena de Chile
Según fuentes oficiales, Luis Miguel habría sido intervenido quirúrgicamente en Nueva York. (Foto: Javier Torres / AFP)

Aunque los detalles del procedimiento no han sido revelados de manera oficial, varias publicaciones coinciden en que el artista de 56 años permanece hospitalizado y bajo un estricto seguimiento médico.

Algunas versiones apuntan a que su intervención estaría relacionada con un procedimiento cardíaco realizado en el Hospital Mount Sinai, institución reconocida internacionalmente por su trabajo en cardiología.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por el cantante ni por su equipo de representación, por lo que continúa siendo objeto de especulación.

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¿Cuál es el estado de salud de Luis Miguel tras conocerse que fue intervenido quirúrgicamente en un hospital de Nueva York?

Fuentes citadas por distintos medios aseguran que la recuperación del mexicano avanza de manera favorable y que los médicos están satisfechos con su evolución.

Luis Miguel en The Colosseum del Caesars Palace
Según fuentes cercanas a Luis Miguel, el cantante se encuentra en buen estado de salud y evoluciona favorablemente. (Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP)

Incluso, algunas publicaciones señalan que podría recibir el alta médica en los próximos días si continúa respondiendo positivamente al tratamiento.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Luis Miguel tras conocer que fue intervenido quirúrgicamente en un hospital de Nueva York?

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para el intérprete de éxitos como 'La Incondicional'.

Algunos de ellos expresaron su preocupación y le enviaron buenos deseos para una pronta recuperación, convirtiendo su nombre en tendencia en distintos países.

Por ahora, los admiradores del cantante esperan que sea él mismo quien, cuando lo considere oportuno, comparta más detalles sobre este episodio a través de sus redes sociales.

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