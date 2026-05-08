César Gastélum falleció mientras hacía un en vivo; esto es lo que se sabe

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Conmoción por influencer que perdió la vida mientras hacía un en vivo; el momento quedó registrado

El creador de contenido se encontraba realizando un en vivo junto a dos amigos cuando ocurrió un hecho que interrumpió la transmisión.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Influencer mexicano falleció en plena transmisión en vivo; el momento quedó registrado
Influencer mexicano estaba transmitiendo en vivo cuando ocurrió un hecho que terminó con su vida (Foto freepik)

Un creador de contenido mexicano generó conmoción en redes sociales luego de que se conociera que perdió la vida mientras realizaba una transmisión en vivo junto a dos amigos.

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El hecho, que quedó registrado en video y comenzó a circular rápidamente en diferentes plataformas, provocó miles de reacciones entre los usuarios, quienes lamentaron lo ocurrido y expresaron su sorpresa por la forma en que sucedieron los hechos.

Las autoridades del estado de Sinaloa ya adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso.

Conmoción por influencer mexicano que perdió la vida mientras hacía un en vivo; todo quedó grabado
Influencer mexicano falleció en plena transmisión en vivo; el momento quedó registrado (Foto freepik)

¿Quién es el influencer mexicano que perdió la vida durante un en vivo?

Se trata de César Gastélum, un creador de contenido mexicano de 24 años que había logrado reunir cerca de 600 mil seguidores en TikTok, donde era conocido principalmente por publicar videos de humor y entretenimiento.

Además de su actividad en TikTok, también mantenía una comunidad activa en Instagram, red social en la que compartía fotografías de sus viajes, reuniones con amigos y publicaciones relacionadas con automóviles de alta gama.

En los últimos meses había aumentado su popularidad gracias a su contenido de comedia y colaboraciones con otros creadores digitales.

César Gastélum falleció mientras hacía un en vivo; esto es lo que se sabe
César Gastélum falleció en medio de un en vivo; el momento quedó registrado en video (Foto freepik)

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¿Qué le pasó a César Gastélum?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, César Gastélum se encontraba realizando una transmisión en vivo junto a dos amigos en las afueras de un establecimiento de comida rápida en Culiacán, Sinaloa.

En el video, que posteriormente comenzó a difundirse en redes sociales, los tres aparecen usando prendas de color naranja mientras realizaban un contenido en el que simulaban ser repartidores de aplicaciones.

Minutos después, la grabación fue interrumpida por un hecho inesperado ocurrido en el lugar, situación que quedó registrada en la transmisión y que terminó con la muerte del creador de contenido.

Según la información divulgada por medios mexicanos, al lugar acudieron las autoridades y los servicios de emergencia tras recibir el reporte de lo ocurrido.

Posteriormente, las autoridades confirmaron el fallecimiento del influencer e iniciaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a las personas involucradas.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las posibles causas del hecho ni sobre avances oficiales en la investigación.

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