¿Por qué roncar en exceso como Juancho Arango en La Casa de los Famosos puede ser dañino para la salud?

Juancho Arango tuvo varios desacuerdos con sus compañeros de La Casa de los Famosos Colombia 3, debido a sus constantes y fuertes ronquidos a la hora de dormir.

Normalizar los ronquidos puede afectar el cerebro y el corazón. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué problemas de salud se pueden presentar al roncar en exceso?

Te contamos cómo roncar puede influir y deteriorar la salud. El médico José Abellán habló de los problemas que se pueden tener al normalizar este comportamiento mientras descansamos.

Según sus palabras, roncar no es normal ya que se trata de una obstrucción parcial en las vías respiratorias que con el tiempo pueden afectar el cerebro y el corazón.

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En los estados avanzados, el ronquido puede degenerar en apnea obstructiva del sueño, un trastorno serio con consecuencias médicas importantes.

Asimismo, manifestó que los pulmones, el corazón y el cerebro trabajan el doble al no recibir la cantidad de oxígeno adecuada, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, infarto, arritmias e incluso problemas de memoria y concentración.

Alexa Torrex le reclamaba a Juancho Arango por sus ronquidos en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Juancho Arango tuvo discusiones con sus excompañeros de La casa de los famosos por culpa de los ronquidos?

El caso de Juancho Arango dentro del reality se convirtió en un ejemplo claro de cómo un hábito aparentemente común puede generar incomodidad y, al mismo tiempo, ser un reflejo de un problema de salud más profundo.

Aunque el actor intentó explicar que se trataba de algo involuntario, sus compañeros se mostraron molestos y algunos evitaron compartir habitación con él.

Las discusiones más notorias se dieron con Alexa Torrex, quien señaló que los ronquidos interrumpían su descanso y afectaban la convivencia.

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Los expertos recomiendan cambios de hábitos que pueden marcar la diferencia. Evitar el consumo de alcohol, dejar el tabaco y mantener una rutina de ejercicio regular son acciones que favorecen la circulación del aire hacia los pulmones. También es importante cuidar el peso corporal, ya que el exceso de grasa en la zona del cuello puede aumentar la presión sobre las vías respiratorias.

Dormir de lado en lugar de boca arriba es otra estrategia sencilla que ayuda a disminuir los episodios de ronquido. Reconocer que roncar no es normal y que puede tener consecuencias graves es el primer paso para buscar soluciones y mejorar la calidad de vida.