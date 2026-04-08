El pasado 3 de agosto, los televidentes generaron una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por la notoria diferencia que se reflejó entre Lina Tejeiro e Iván Marín.

En medio de esta situación, Iván Marín reapareció en sus redes sociales junto a un sorprendente mensaje que dejó con Tuto Patiño, con quien tuvo la oportunidad de trabajar durante el reto creativo.

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¿Cuál fue el reciente mensaje que Iván Marín dejó en sus redes junto a Tuto Patiño?

En medio del video que circuló en redes en el que se evidenció que Iván Marín se quebró en llanto al expresar su felicidad por todos sus logros en la competencia, los televidentes generaron todo tipo de opiniones al respecto.

Este mensaje le compartió Iván Marín a Tuto Patiño. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Iván compartió un mensaje junto a Tuto Patiño, con quien tuvo la oportunidad de cocinar en la cocina de MasterChef Celebrity, en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 549 mil seguidores, las siguientes palabras:

“Dios sabe como hace sus cosas y que en el capítulo de ayer me haya tocado con Tuto, no fue casualidad. Gracias por el compañerismo. Y por supuesto, siempre allí nuestro angelito de la guardia, Claudia Bahamón”, reveló Iván Marín en la descripción de la publicación.

Con base en estas palabras, los internautas han compartido todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al ver que Iván se quebró en llanto, resaltó el compañerismo de Tuto Patiño y, de igual modo, por el cruce de opiniones que tuvo con Lina Tejeiro.

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¿Cuál fue el cruce de opiniones que tuvo Iván Marín con Lina Tejeiro?

Esta fue la diferencia que ocurrió entre Iván Marín y Lina Tejeiro en MasterChef. | Foto: Canal RCN

A medida que han transcurrido los capítulos de MasterChef Celebrity, los participantes han aprovechado la oportunidad para entablar sus respectivas estrategias y, de igual modo, por las respectivas pullas que han ocurrido en la cocina más famosa del país.

De este modo, uno de los momentos que más comentarios ha dejado por parte de los internautas en las distintas plataformas digitales fue el momento en el que Lina Tejeiro e Iván Marín tuvieron un intercambio de opiniones.

Todo comenzó cuando Iván Marín le dijo a Lina Tejeiro que se iba a destacar en la competencia, pues, le dijo que no tiene algún tipo de preferencia por parte del jurado y que se iba a destacar.