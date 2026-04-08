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Luis Díaz se habría hecho procedimiento el rostro: así luce el futbolista

El futbolista Luis Díaz sorprende con nuevo aspecto físico en el rostro al estilo de Vinicius Jr.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luis Díaz se habría hecho procedimiento en el rostro
Luis Díaz apareció con nuevo aspecto físico. (AFP: Raul ARBOLEDA)

El nombre del futbolista Luis Díaz ha acaparado las tendencias recientemente tras unas fotos suyas que salieron a la luz y dejaron ver su renovada imagen.

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¿Luis Díaz se hizo procedimiento estético en el rostro?

El futbolista guajiro tras su participación en la Copa Mundial 2026 junto a la Selección Colombia decidió tomarse unas merecidas vacaciones.

Al parecer, Luchito no solo descansó en estas semanas sino también decidió aprovechar para hacerse algunos retoques físicos.

En unas reciente imágenes publicadas por el Bayern Múnich, equipo del guajiro, se observó al futbolista llegar con un nuevo estilo de cabello de color blanco.

Sin embargo, ese no fue al parecer el único cambio que se hizo el siete de Colombia en su rostro.

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Luis Díaz se habría hecho retoque en el rostro como Vinicius Jr. (AFP/ Alfredo ESTRELLA)

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¿Cómo luce Luis Díaz tras hacerse procedimiento estético?

Al parecer, según se puede evidenciar en las fotos del club alemán, Luis Díaz ahora luce una mandíbula más pronunciada y marcada.

En las instantáneas se observa al jugador con un rostro más perfilado y armonioso, como si se hubiese hecho algún retoque estético.

Aunque el futbolista no ha confirmado si se realizó algún procedimiento en su rostro, algunos internautas y expertos médicos aseguran que el guajiro se habría hecho un procedimiento conocido como masculinización facial.

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¿Qué es la masculinización facial, procedimiento que se habría hecho Luis Díaz?

La masculinización facial que sería el procedimiento que se habría hecho Luis Díaz, es un conjunto de procedimientos estéticos destinados a resaltar rasgos considerados tradicionalmente masculinos, como una mandíbula más definida, un mentón más proyectado y pómulos más marcados.

De acuerdo con la American Society of Plastic Surgeons, estos cambios pueden lograrse mediante rellenos dérmicos, injertos de grasa o cirugías de contorno facial, dependiendo de las características y objetivos de cada paciente.

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