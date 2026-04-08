Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón enfrentó a Claudia por su reacción en la revelación de género: le hizo dura advertencia

Juliana Calderón dejó ver cómo fue que le hizo el fuerte reclamo a Claudia por su cuestionable actitud en la revelación de género.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Juliana Calderón aclaró cómo es su relación con el padre de su hij
Juliana Calderón le hizo fuerte reclamo a Claudia. (Foto/ Canal RCN)

El pasado domingo 2 de agosto, Juliana Calderón hizo la revelación de género de su hija, Dulce María; un momento de mucha sorpresa para toda su familia, especialmente para su hermana, Claudia, quien no reaccionó de la mejor manera tras descubrir que tendrá una sobrina.

Artículos relacionados

Lo que se ve en redes, es que la hermana mayor se enojó porque pensó que nacería un niño y lo que hizo fue actuar de una manera bastante impulsiva, la cual quedó registrada en videos, mismos que la hicieron protagonista de muchas críticas.

Por su lado, Claudia confesó qué fue lo que pasó y su respuesta también generó reacciones, pues contó la verdad de la razón de actuar de una manera tan cuestionable, pero Jualiana la enfrentó y grabó el momento.

Artículos relacionados

En el clip, se escucha las palabras que la menor de las Calderón le dijo a su hermana, tras hacerle una advertencia.

¿Qué le dijo Juliana Calderón al enfrentar a su hermana por su actitud en la revelación de género?

A través de sus historias en Instagram, Juliana Calderón publicó el video en el que registró cómo le hizo un fuerte reclamo a su hermana Clauda, quien protagonizó un polémico momento durante la revelación de género de su bebé.

Juliana Calderón le hizo fuerte reclamo a Claudia
Así enfrentó Juliana Calderón a Claudia tras su polémica reacción en la revelación de género. (Foto/ Canal RCN)

“¿Usted por qué me hizo eso en mi revelación de género?, ¿Cómo va a ser la madrina de Dulce María si usted quería un niño?”, fueron los reclamos de Juliana.

Artículos relacionados

Por su lado, Claudia dijo que el trago cumplió con su trabajo y justificó que perdió “casi tres palitos”, o sea, millones de pesos.

Por último, la hermana menor advirtió que, cuando su hija estuviera grande, le iba a mostrar ese video.

¿Por qué Claudia Calderón dijo que perdió dinero por la revelación de género de su sobrina?

Lo que explicó Claudia el pasado lunes, es que estaba muy feliz de tener a una sobrina y que tenía la misma ilusión que cuando venía en camino su hijo.

Juliana Calderón hizo inesperada confesión sobre el padre de su hija
Juliana Calderón no se quedó callada y enfrentó a Claudia por su polémica reacción. (Foto/ Canal RCN)

Pero, confesó que tenía el corazón dividido, porque, aunque quería una sobrina, pensó que su hermana tendría un niño por los síntomas y eso la llevó a apostar dinero; por eso le respondió a juliana lo de los “tres palitos”.

Esa fue la razón por la que actuó de esa manera, al saber que había perdido mucho dinero.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz se habría hecho procedimiento en el rostro Luis Díaz

Luis Díaz se habría hecho procedimiento el rostro: así luce el futbolista

El futbolista Luis Díaz sorprende con nuevo aspecto físico en el rostro al estilo de Vinicius Jr.

aida victoria merlano dedica mensaje a yina calderon Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón tras tildar a su novio de "feo"

Aida Victoria Merlano le contestó a Yina Calderón luego de que criticara el físico de su novio.

Juliana Calderón sorprendió al hablar del padre de su hija Juliana Calderón

Juliana Calderón rompe el silencio sobre el padre de su hija y confiesa cuánto tiempo llevan

Juliana Calderón causó revuelo al dar detalles de su relación, confesando cuánto tiempo lleva con el padre de su hija.

Lo más superlike

Julieta Piñeres reaccionó a la diferencia entre Lina Tejeiro e Iván Marín Producciones RCN

Julieta Piñeres tomó partido en el cruce entre Lina Tejeiro e Iván Marín

Julieta Piñeres causó revuelo al tomar una posición entre el cruce de Lina Tejeiro e Iván Marín en MasterChef Celebrity.

Nueva polémica para Karol G: aseguran que su nueva canción recuerda a un tema de Aitana Karol G

Karol G desató controversia por su nueva canción; usuarios la comparan con éxito de otra artista

Juancho Arango roncó en exceso en La casa de los famosos Colombia. Salud

¿Por qué roncar en exceso como Juancho Arango en La Casa de los Famosos puede ser dañino para la salud?

Luto en la música: reconocido rapero murió en medio de una grabación que terminó en tragedia Talento internacional

Luto en la música: reconocido rapero perdió la vida tras grave cruce físico

Johan Mojica no se quedó callado y respondió a quien le dijo que no sabe jugar Deportes

Johan Mojica se despachó contra seguidor que lo criticó por su forma de jugar