Juliana Calderón enfrentó a Claudia por su reacción en la revelación de género: le hizo dura advertencia

El pasado domingo 2 de agosto, Juliana Calderón hizo la revelación de género de su hija, Dulce María; un momento de mucha sorpresa para toda su familia, especialmente para su hermana, Claudia, quien no reaccionó de la mejor manera tras descubrir que tendrá una sobrina.

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Lo que se ve en redes, es que la hermana mayor se enojó porque pensó que nacería un niño y lo que hizo fue actuar de una manera bastante impulsiva, la cual quedó registrada en videos, mismos que la hicieron protagonista de muchas críticas.

Por su lado, Claudia confesó qué fue lo que pasó y su respuesta también generó reacciones, pues contó la verdad de la razón de actuar de una manera tan cuestionable, pero Jualiana la enfrentó y grabó el momento.

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En el clip, se escucha las palabras que la menor de las Calderón le dijo a su hermana, tras hacerle una advertencia.

¿Qué le dijo Juliana Calderón al enfrentar a su hermana por su actitud en la revelación de género?

A través de sus historias en Instagram, Juliana Calderón publicó el video en el que registró cómo le hizo un fuerte reclamo a su hermana Clauda, quien protagonizó un polémico momento durante la revelación de género de su bebé.

Así enfrentó Juliana Calderón a Claudia tras su polémica reacción en la revelación de género. (Foto/ Canal RCN)

“¿Usted por qué me hizo eso en mi revelación de género?, ¿Cómo va a ser la madrina de Dulce María si usted quería un niño?”, fueron los reclamos de Juliana.

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Por su lado, Claudia dijo que el trago cumplió con su trabajo y justificó que perdió “casi tres palitos”, o sea, millones de pesos.

Por último, la hermana menor advirtió que, cuando su hija estuviera grande, le iba a mostrar ese video.

¿Por qué Claudia Calderón dijo que perdió dinero por la revelación de género de su sobrina?

Lo que explicó Claudia el pasado lunes, es que estaba muy feliz de tener a una sobrina y que tenía la misma ilusión que cuando venía en camino su hijo.

Juliana Calderón no se quedó callada y enfrentó a Claudia por su polémica reacción. (Foto/ Canal RCN)

Pero, confesó que tenía el corazón dividido, porque, aunque quería una sobrina, pensó que su hermana tendría un niño por los síntomas y eso la llevó a apostar dinero; por eso le respondió a juliana lo de los “tres palitos”.

Esa fue la razón por la que actuó de esa manera, al saber que había perdido mucho dinero.