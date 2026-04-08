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Julieta Piñeres tomó partido en el cruce entre Lina Tejeiro e Iván Marín

Julieta Piñeres causó revuelo al tomar una posición entre el cruce de Lina Tejeiro e Iván Marín en MasterChef Celebrity.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Julieta Piñeres reaccionó a la diferencia entre Lina Tejeiro e Iván Marín
Julieta Piñeres se pronunció tras la diferencia entre Lina Tejeiro e Iván Marín. (Foto/ Canal RCN)

Durante la noche del pasado lunes 3 de agosto, se vivió un capítulo lleno de emociones en MasterChef Celebrity Colombia, pues Iván Marín y Lina Tejeiro protagonizaron un momento que incomodó a algunos cocineros.

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Todo comenzó cuando Claudia Bahamón le preguntó a la actriz si cree que, sola puede cocinar mejor que el comediante y ella respondió que “le ofende esa pregunta”, haciendo sentir mal a su compañero, quien dijo que quería demostrarle a ella que sí podía.

Fue un reto lleno de nostalgia porque, Tuto Patiño se ofreció en cocinar con el comediante y así guiarlo en lo que él necesitara, pues su gesto provocó reacciones y emocionó a los televidentes y al mismo Iván.

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Así mismo, los demás participantes han reaccionado tras este capítulo comentado por las actitudes de Lina y sus respuestas, también ha generado críticas entre los internautas.

¿Cuál fue la reacción de Julieta Piñeres ante la actitud de Lina Tejeiro con Iván Marín?

En horas de la tarde de este martes, en el Instagram oficial de MasterChef Celebrity Colombia, publicaron un video de Lina Tejeiro del capítulo anterior, en donde ella no reaccionó bien cuando escuchó que había una posibilidad de cocinar con Iván Marín.

Julieta Piñeres se pronunció tras la diferencia entre Lina Tejeiro e Iván Marín
Julieta Piñeres no se quedó callada tras la polémica entre Lina Tejeiro e Iván Marín.(Foto/ Canal RCN)

En el post, la participante Julieta Piñeres comentó escribiendo: “Lina fan for ever”, dando a entender que apoya el comentario de su compañero, pero esto no les gustó a los internautas, quienes pidieron que ella no actuara con esa actitud “inmadura”.

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Así mismo, a la presentadora le dijeron que era “solapada” por solo responder en una red social y no decir nada de frente.

¿Cuál ha sido la reacción de Iván Marín tras el comentario de Lina Tejeiro?

En el capítulo se vio que Iván Marín puso cara de incomodidad cuando escuchó este comentario de Lina Tejeiro, por eso respondió que quería demostrarle que sí podía, pero se puso a llorar cuando terminó el reto junto a Tuto Patiño.

Julieta Piñeres no se quedó callada tras la polémica entre Lina Tejeiro e Iván Marín.
Julieta Piñeres reaccionó a la diferencia entre Lina Tejeiro e Iván Marín. (Foto/Canal RCN)

Como en el capítulo se trabajó en parejas, la misma Milena López dijo que ya era hora que alguien más trabajara con él, porque ella lo hizo dos veces.

Por eso el comediante lloró al ver que pudo cumplir con el objetivo con el apoyo de Tuto.

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