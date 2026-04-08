MasterChef Celebrity 2026 sigue dando de qué hablar, no solo por los retos en la cocina, sino también por las curiosidades que han salido a la luz sobre sus participantes.

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¿Qué reveló Pautips sobre su paso en MasterChef Celebrity?

En esta ocasión, fue Pautips quien sorprendió a sus seguidores al revelar algo que según ella venían indagándole con respecto a su aspecto en el reality de cocina.

La creadora de contenido aseguró que muchos le indagan sobre el motivo por el que ella misma se maquillaba previo a las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Aunque muchos le preguntaron si había tenido algún problema con el equipo de maquillaje o producción, la influenciadora desmitificó esta teoría.

Es una elección personal.

Pautips reveló por qué se maquilaba sola en MasterChef. (Foto del Canal RCN)

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¿Por qué Pautips no se dejaba maquillar en MasterChef Celebrity?

A través de un video, la influenciadora contó que la decisión de maquillarse sola obedecía únicamente a una preferencia personal y a la experiencia que ha adquirido durante años.

La verdad es que a mí me gusta maquillarme, llevo más de 15 años mostrando tips de maquillaje y por eso me llaman Pautips.

Además, explicó que conoce muy bien las características de su rostro y los productos que mejor le funcionan, razón por la que prefería arreglarse ella misma antes de cada jornada de grabación.

La verdad es que yo me conozco mi rostro, tengo mis propios productos, así que opto por hacer mi maquillaje cada mañana.

La creadora de contenido elogió el trabajo de las personas de maquillaje y aseguró que siempre la ayudaban con el peinado que quería.



La creadora de contenido dejó claro que su decisión no respondía a ningún conflicto con la producción de MasterChef Celebrity, sino que simplemente era una costumbre que ha mantenido desde hace años gracias a su experiencia como maquilladora e influenciadora de belleza.

Como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales en donde muchos la aplaudieron por ser tan proactiva.