Desde hace varios días, el nombre de Koral Costa y Omar Murillo se han convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales por todos los detalles que ha compartido en sus redes sociales desde que terminó con el actor colombiano.

Por esta razón, Koral Costa se vio sumamente afectada en una reciente historia que compartió a través de sus redes tras días de una dedicatoria que le hizo Omar Murillo, expresando que la ha extrañado.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Koral Costa en la que se vio afectada?

Recordemos que hace unos días, Koral Costa generó una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al manifestar que, aunque Omar Murillo le hizo una confesión pública, diciéndole que la extraña, cada uno ha continuado con su vida por separado.

De este modo, Koral compartió una historia a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 530 mil seguidores en la que aparentemente ha estado despechada, pues, expresó las siguientes palabras:

“Necesito sacarme esto con un trago. Cuando me vean tomada no me juzguen. Todo tenemos derecho a sacar lo que sentimos”, confesó Koral Costa en la descripción de la historia que compartió en sus redes.

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Aunque por el momento se desconoce la razón por la que se evidencia que Koral Costa ha estado afectada, mucho de sus seguidores han generado todo tipo de opiniones frente al complicado momento a nivel emocional que ha estado atravesando.

Koral Costa atraviesa por un difícil momento tras foto compartida en sus redes. | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue el último mensaje que Koral Costa le dejó a Omar Murillo en sus redes sociales?

Esto dijo Koral Costa sobre reciente dedicatoria de Omar Murillo. | Foto: Buen Día, Colombia

Tras una reciente historia que compartió Omar Murillo en sus redes sociales, muchos de los navegantes se han sorprendido por una reciente publicación que compartió Koral Costa en sus redes acerca de la foto que él compartió, pues, expresó las siguientes palabras: