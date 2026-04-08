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Lina Tejeiro confirmó la fecha en la que dará a luz a Gael: así lo reveló

La participante de MasterChef Celebrity, Lina Tejeiro, anunció cuándo dará a luz a su bebé.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Lina Tejeiro reveló cuándo nacerá su hijo
Lina Tejeiro confirmó cuándo nace su hijo. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Durante una transmisión en vivo a través de TikTok, la participante de MasterChef Celebrity, Lina Tejeiro, reveló la fecha de nacimiento de su bebé.

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¿Cuándo nace el hijo de Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro continúa compartiendo con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de su embarazo.

En medio de un live la actriz resolvió una de las preguntas que más le hacían sus fanáticos: ¿cuándo nacerá Gael?

A través de sus redes sociales, la también creadora de contenido reveló que ya tiene una fecha aproximada para la llegada de su hijo y expresó la ilusión con la que espera ese momento.

Lina Tejeiro enterneció en redes al presumir "las pataditas" de su bebé
Lina Tejeiro confirmó la fecha de la llegada de su bebé. (Foto del Canal RCN y Freepik)

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¿Cómo reveló Lina Tejeiro de MasterChef Celebrity cuándo nacerá su hijo?

La recordada actriz de La ley del corazón decidió hablar por primera vez sobre cuántos meses tiene y la llegada de Gael.

Lina Tejeiro confirmó que está pasando por su séptimo mes de embarazo y que su bebé está programado para nacer en octubre de este año.

Gael está para octubre si Dios y la vida lo permite, mi gordo está para octubre.


La participante de MasterChef Celebrity aseguró que está demasiado emocionada por la pronta llegada de su bebé y por poder pasar Navidad junto a él.

Por otra parte, la actriz confirmó que se encuentra soltera y que días atrás tras revelar que sería mamá soltera la habían regañado sus fans.

En estos días que dije que iba a ser mamá soltera muchas mujeres me regañaron porque no importa si voy a ser mamá soltera o no, solo mamá.

En el live la actriz también reveló que quiere sea parto natural y que está haciendo todo para poder vivir esa experiencia.

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