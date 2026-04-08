Esta fue la reacción de Kris R cuando Westcol le preguntó qué haría si se cansara de Karina García
Kris R habló sobre sus sentimientos hacia Karina García, y predijo cómo reaccionaría si su relación se volviera monótona.
El cantante y compositor de música urbana, Kris R, respondió a una polémica pregunta sobre su pareja Karina García durante una entrevista con Westcol. La respuesta del artista generó todo tipo de reacciones en redes sociales, y se volvió viral.
¿Qué dijo Kris R sobre su relación con Karina García?
En una entrevista realizada publicada en el canal de YouTube 'WestClips', Westcol le preguntó a Kris R qué haría en caso de cansarse de su relación con su pareja: Karina García.
El streamer comenzó diciendo que el cantante era un hombre exitoso, con dinero, y muy joven. Luego le hizo la siguiente pregunta:
¿Qué es lo que usted cree que va a ser, de verdad, que no se canse de la monotonía y no quiera estar con más mujeres?
Tras realizar la pregunta, Westcol se levantó del sillón, dio una vuelta y volvió a sentarse con el artista. El cantante de música urbana respondió sin titubear, y expresó que se sentía muy feliz con su pareja.
Yo desde el principio, dije esto es un mujerón, me encanta todo, y me gusta.
Además, Westcol agregó que la creadora de contenido se ha abierto camino, laboralmente, y resaltó que es una gran empresaria. Comentario con el que Kris R estuvo de acuerdo.
Luego, Kris R agregó que estaba muy a gusto con Karina García y afirmó que no necesitaba a nadie más en su vida.
Cuando usted está lleno en su casa, usted no sale a buscar otras cuentas. Ella me llena en todo.
Tras terminar su declaración, Westcol y bromeó con el artista al decir que era la respuesta políticamente correcta para que no lo criticaran en redes sociales.
¿Cuánto llevan saliendo Kris R y Karina García?
Kris R y Karina García llevan ocho meses saliendo y se acercaron por primera vez para grabar el video musical de 'Ganas' en el que Karina García fue contratada como modelo y apareció en la portada del sencillo del paisa.
De acuerdo con Kris R, tras la grabación del video empezaron a intercambiar mensajes y luego se encontraron en Cartagena.
Tras el encuentro comenzaron a comunicarse más seguido y así comenzó su romance. Los meses transcurrieron y a finales del mes de junio la pareja dio a conocer que esperaban un bebé.
¿Qué se sabe sobre el bebé de Karina García y Kris R?
Hasta el momento no se ha revelado el género del bebé. Sin embargo, Karina García afirmó que realizará una fiesta para revelar si es niño o niña. Además, contó que es la primera vez que hará este tipo de celebración pues en sus embarazos anteriores no tuvo este tipo de fiestas por motivos económicos.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike