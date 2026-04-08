El cantante y compositor de música urbana, Kris R, respondió a una polémica pregunta sobre su pareja Karina García durante una entrevista con Westcol. La respuesta del artista generó todo tipo de reacciones en redes sociales, y se volvió viral.

Kris R respondió la pregunta de Westcol con total seguridad y habló sobre sus sentimientos hacia su pareja (Fotos por Canal RCN).

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¿Qué dijo Kris R sobre su relación con Karina García?

En una entrevista realizada publicada en el canal de YouTube 'WestClips', Westcol le preguntó a Kris R qué haría en caso de cansarse de su relación con su pareja: Karina García.

El streamer comenzó diciendo que el cantante era un hombre exitoso, con dinero, y muy joven. Luego le hizo la siguiente pregunta:

¿Qué es lo que usted cree que va a ser, de verdad, que no se canse de la monotonía y no quiera estar con más mujeres?

Tras realizar la pregunta, Westcol se levantó del sillón, dio una vuelta y volvió a sentarse con el artista. El cantante de música urbana respondió sin titubear, y expresó que se sentía muy feliz con su pareja.

Yo desde el principio, dije esto es un mujerón, me encanta todo, y me gusta.

Además, Westcol agregó que la creadora de contenido se ha abierto camino, laboralmente, y resaltó que es una gran empresaria. Comentario con el que Kris R estuvo de acuerdo.

Luego, Kris R agregó que estaba muy a gusto con Karina García y afirmó que no necesitaba a nadie más en su vida.

Cuando usted está lleno en su casa, usted no sale a buscar otras cuentas. Ella me llena en todo.

Tras terminar su declaración, Westcol y bromeó con el artista al decir que era la respuesta políticamente correcta para que no lo criticaran en redes sociales.

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¿Cuánto llevan saliendo Kris R y Karina García?

Kris R y Karina García llevan ocho meses saliendo y se acercaron por primera vez para grabar el video musical de 'Ganas' en el que Karina García fue contratada como modelo y apareció en la portada del sencillo del paisa.

De acuerdo con Kris R, tras la grabación del video empezaron a intercambiar mensajes y luego se encontraron en Cartagena.

Tras el encuentro comenzaron a comunicarse más seguido y así comenzó su romance. Los meses transcurrieron y a finales del mes de junio la pareja dio a conocer que esperaban un bebé.

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¿Qué se sabe sobre el bebé de Karina García y Kris R?

Hasta el momento no se ha revelado el género del bebé. Sin embargo, Karina García afirmó que realizará una fiesta para revelar si es niño o niña. Además, contó que es la primera vez que hará este tipo de celebración pues en sus embarazos anteriores no tuvo este tipo de fiestas por motivos económicos.