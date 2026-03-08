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Fan de Jessi Uribe le envió contundente mensaje a Paola Jara, ¿qué dijo?

La mujer subió al escenario, le dedicó unas palabras a la cantante, y realizó otro gesto que dejó a los internautas conmocionados.

SuperLike Por: Laura Pineda
Paola Jara y Jessi Uribe
Una fan de Jessi Uribe le envió contundente mensaje a Paola Jara (Foto por Canal RCN).

El cantante de música popular, Jessi Uribe, se convirtió en tendencia en redes sociales tras viralizarse un video en el que una de sus fans se subió al escenario, tomó el micrófono y le dedicó unas palabras a Paola Jara.

Fan envió mensaje a Paola Jara
La fan del cantante de música popular, Jessi Uribe, sorprendió con su mensaje.

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¿Cuál fue el mensaje que le envió la fan de Jessi Uribe a Paola Jara?

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, la fanática apareció en uno de los conciertos de Jessi Uribe, subió al escenario, y le dio un abrazo al cantante. Acto seguido, tomó el micrófono, y le envió un contundente mensaje a la esposa de Jessi Uribe: Paola Jara.

Paolita yo te lo cuido, expresó la seguidora

Jessi Uribe la miró con cara de confusión, pero no la detuvo.

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¿Cuál fue el otro gesto que realizó la fan de Jessi Uribe que conmocionó a los internautas?

Tras enviar el mensaje a la cantante de música popular, frente a miles de personas, la seguidora decidió volver a abrazar al cantante y le dio un beso en el cachete.

La acción generó todo tipo de comentarios pues mientras algunos internautas afirman que se trató de un momento emotivo al conocer al cantante, otros criticaron a la fanática, y aseguraron que se trató de un gesto de mal gusto.

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¿Paola Jara y Jessi Uribe siguen juntos?

A pesar de los rumores sobre su posible ruptura hace un par de semanas, los cantantes reaparecieron juntos en una publicación y desmintieron las especulaciones por parte de sus seguidores.

Además, aseguraron que decidieron tomar distancia en redes sociales por comentarios negativos al publicar fotos juntos, y reiteraron que la relación continúa.

Incluso, reaparecieron en México mientras estaban en ruedas de prensa con los medios mientras promocionaban su álbum 'Despecho a 2 voces'.

Jessi Uribe y Paola Jara estuvieron de gira con los medios en México
La fan le dio un beso en el cachete a Jessi Uribe (FOTO POR FRAZER HARRISON/ AFP).

¿Cómo es la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Paola Jara y Jessi Uribe tienen una hija llamada Emilia, quien nació el 19 de noviembre de 2025. Tras su nacimiento, sus padres se han abstenido de publicar fotos en redes sociales para proteger su privacidad. No obstante, en los últimos días, Paola Jara publicó una fotografía que generó ternura, y causó que los fans hicieran comentarios sobre su edad, y su parecido con su mamá.

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