Alan Ramírez visitó lugar del accidente de Yeison Jiménez tras siete meses: así reaccionó

La muerte de Yeison Jiménez continúa siendo recordada por sus familiares, amigos y seguidores. A casi siete meses de su fallecimiento, uno de sus mejores amigos, Alan Ramírez, visitó por primera vez el lugar donde ocurrió el accidente y compartió un emotivo mensaje.

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Alan Ramírez fue por primera vez al lugar del accidente de Yeison Jiménez tras siete meses de su muerte

El 10 de enero de este año el cantante Yeison Jiménez, cuatro personas de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave perdieron la vida tras un accidente aéreo cuando se dirigían de Paipa a Medellín.

A siete meses de esta tragedia el cantante Alan Ramírez mostró a sus seguidores que decidió ir por primera vez a la finca ubicada en la vereda Romita en Boyacá donde cayó la avioneta.

El artista mostró cómo luce el lugar del accidente el cual está decorado con arreglos florales e imágenes en honor al artistas y a los otros fallecidos.

A pesar de que pase el tiempo, el dolor es igual desde el primer día que no estás aquí. Te extrañamos mucho hermano.

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¿Cuál fue el mensaje de Alan Ramírez tras visitar lugar del accidente de Yeison Jiménez?

El cantante se dejó ver caminando y orando en el lugar del accidente, asegurando que era un lugar que no había podido visitar por el gran dolor que le causa.

Hay lugares que nunca se olvidan… Hoy tuve el valor de visitar este lugar con el corazón en la man

Alan aseguró que, estar en ese lugar le despertaba muchas emociones y tristeza no solo por su gran amigo, sino, por sus acompañantes, en los que estaban su mánager, primo, fotógrafo y mano derecha.

Aquí no solo recordé a mi hermano Yeison, también a Juan Manuel, Óscar, Jefferson, Weisman y su piloto Fernando. Su partida dejó un vacío que el tiempo no ha podido llenar.

El cantante se dejó ver bastante conmovido al pisar este terreno y aprovechó para recordar cómo nació su amistad con Yeison, la cual aseguró seguirá viva hasta que se puedan reencontrar.

“Hermano del Alma” nació desde el amor, la gratitud y la nostalgia. Porque mientras haya alguien que los recuerde, su historia seguirá viva. 🕊️🤍

Cabe resaltar que, en el marco del cumpleaños de Yeison Jiménez el cantante sacó una canción en su honor llamada "Hermano del alma" con la que conmocionó a los fans y familiares del manzanareño.