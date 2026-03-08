Alexa Torrex desata polémica tras publicar aparente indirecta a Sofía Jaramillo: "Migajera"

Los nombres de Alexa Torrex, Sofía Jaramillo y Felipe Saruma no han parado de ser tendencia desde el pasado fin de semana del 1 de agosto.

Artículos relacionados La Segura Entre lágrimas, la Segura reveló que los médicos la volvieron a desahuciar

¿Cuál es la polémica entre Alexa Torrex, Sofía Jaramillo y Felipe Saruma?

La polémica entre los tres famosos empezó luego de un concierto de Grupo Firme en Cúcuta en el que estuvieron junto a varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

En este concierto al parecer la química fluyó entre la modelo Sofía Jaramillo y el creador de contenido Felipe Saruma, quienes fueron captados besándose.

Al parecer, este beso no cayó bien en Alexa Torrex, quien según han revelado se molestó con Sofía porque presuntamente ella estaba interesada en Saruma.

Esto generó un rifirrafe en redes sociales entre ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y hasta se han involucrado familiares de ambas.

El video con el que Alexa Torrex reapareció en redes tras el beso de Sofía Jaramillo y Saruma. (Foto Canal RCN).

Artículos relacionados Georgina Rodríguez Filtran fotos de Georgina Rodríguez en la playa y su apariencia genera debate

¿Cuál fue el video que compartió Alexa Torrex en medio de la polémica con Sofía Jaramillo y Felipe Saruma?

La controversia entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo parece estar lejos de terminar. En las últimas horas, un video publicado por Alexa en sus redes sociales volvió a dar de qué hablar entre los internautas.

En el video Alexa Torrex se grabó desde una panadería haciendo el baile de su canción "Migajera" y dejando aparentes indirectas.

Aunque Alexa no mencionó a ninguna persona ni hizo referencia directa a la reciente polémica, varios usuarios comenzaron a especular que el video podría tratarse de una indirecta para Sofía Jaramillo, con quien rompió su amistad tras el inicio del romance de la modelo con Felipe Saruma.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Así reaccionó el ex de Andrea Valdiri luego que le pidieran devolver lujoso regalo que ella le dio

¿Qué ha dicho Sofía Jaramillo y Felipe Saruma al respecto de la polémica con Alexa Torrex?

Sofía Jaramillo decidió romper su silencio a través de sus redes sociales con un contundente comunicado en el que aseguró que no caería en las provocaciones de Alexa y su hermana.

"Quiero dejar algo muy claro. No voy a salir a responder ni a entrar en el mismo juego. Y no es porque no tenga cómo hacerlo.

La modelo aseguró que, esta decisión la había tomado por respeto a los papás de Alexa Torrex a quienes admiraba y tenía un cariño especial.

Sin embargo, también pidió respeto para su hermana Laura Jaramillo tras unos fuertes comentarios de la hermana de Alexa en su contra.